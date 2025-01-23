長虹＆聖得福攜手打造大直新地標！「TOP31」奢華雙塔重新定義城市美學

▲台北大直豪宅林立，長虹建設聯手聖得福建設再推「TOP31」指標建案，巧妙融合自然和美學於建築之中。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

一座理想的建築不僅承載著美學與功能，還能將自然和諧巧妙地融合，更是一種對生活細節的致敬。由長虹建設與聖得福建設攜手打造的「TOP31」，正是這種理念的最佳詮釋。擁有寬廣的基地與雙塔規模，「TOP31」每一個角落都在向人們傳遞著生活的美好，一磚一瓦之間皆是傳世典雅與現代格調的完美結合。

「TOP31」代表的不僅是都市更新的嶄新篇章，更是兩大建築巨匠的匠心合作。長虹建設與聖得福建設作為業界翹楚，將數十年來的專業經驗與設計智慧融入每一個細節，從選址到規劃，每一步都經過縝密的思考與實踐。他們的合作如同一場藝術創作，以建築美學與現代生活需求交織出的經典之作，不但為住戶描繪未來的幸福藍圖，匠心獨具的設計語言也為城市留下了經典之作。

自1973年創立以來，長虹建設專注本業、用心建築，獲得口碑讚揚，半百年來的累積讓長虹逐步成長，擁有許多建築相關智慧與經驗，而一路走來的初心不變，始終以「蓋給家人的心情」細膩琢磨每一個細節，用心打造一個值得世代相傳的家園。從包括「長虹天璽」、「長虹帝璽」、「HCBD虹創科技大樓」、「長虹天聚」、「長虹天籟」等地標性建案，長虹的每一個作品都不僅是地區的地標，更是對生活品質的承諾。

同時長虹建設延續對土地的關懷與責任，成立的長虹教育基金會以「簡單的堅持，不簡單的分享」為核心價值，從深耕台灣為出發點，致力實踐並積極推動綠色教育，透過社會公益事業與同心圓理論的力量，引導更多企業共同參與社會責任。像是舉辦建築夏令營與閱讀推廣活動，著重知識與體驗的美學感知培養，推廣綠色環境教育與大眾閱讀風氣，並為城市空間激發更多創意分享的可能性。長虹集團在建築與公益的雙軌並進下，持續以人文關懷和永續發展的理念，為社會帶來正向改變，讓每一份用心都成為推動美好生活的動力。

而與長虹建設攜手合作的聖得福建設，則是國內少數以都市更新作為主要經營主軸的專業建設公司，帶著一份傳承、關懷的使命感，讓台北之美日新又新；而且不僅僅只是關注建築結構，生活細節也同樣重視，因此聖得福建設以創新視野與匠心工法，將歷史與未來交織，打造出既具現代感又蘊含文化價值的建築作品，讓每一位住戶都能在其中，感受城市的脈動與歷史的厚度。代表作有「最大直」、「躍大直」、「首岳」、「圓山ART」等，此次合作打造的「TOP31」完全展現了深厚的建築功力，在豪宅林立的大直中成就了一座更加閃耀的地標建築。

「TOP31」基地面積約1255坪，採用BRB斜支撐制震系統與SC鋼骨結構，讓房屋獲得雙重保障。此外，規劃為39至52坪的格局的「TOP31」，更考量到未來生活的便捷與舒適，打造了兼具科技以及溫度的居住空間，無論是內部空間配置還是外部景觀規劃都經過精心設計，便利且高品質的生活隨時能夠安心享受。另外「TOP31」鄰近捷運劍南路站，未來更將接軌環狀線Y29與Y30站，形成雙捷運交匯的交通樞紐，讓每個住戶步出家門，即刻通達城市各大核心區域。

生活不僅要求便利，更應該是一種品味的展現；而「TOP31」周邊分布著米其林餐廳、時尚商場與高級超市，滿足住戶的各種需求，提供繁華與寧靜並存的優質生活體驗。無論是悠然的家庭時光，還是精緻的社交生活，住在「TOP31」都能享受最貼近理想的城市核心生活。