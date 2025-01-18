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手上還有800萬房貸　她猶豫「再買一間2600萬預售屋」！專家揭解法

▲▼房產,房子,買屋,房市,房地產。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲原PO猶豫該不該再買一間房。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

全台2024年房市買氣暴衝，買房跟買菜一樣，有些熱門案購屋族甚至用搶的，就有網友表示，兩年前買了一間室內30坪兩房一廳的中古屋，目前貸款還有800萬，最近又看到一間2600萬元的預售屋，雖然很心動，但很猶豫該不該下手，對此，信義房屋專家表示，會有貸款的問題，且依現在的狀況，轉賣可能不順利。

有網友在Dcard發文，跟老公兩年前買了一間位於火車站附近、室內面積30坪、2房1廳的中古屋，離火車站騎車不到10分鐘，未來步行15至20分鐘也會有捷運站，地理位置相當便利，當初的目標是先有個地方住，未來有計劃再換房，目前貸款還有800萬未還清。

最近，夫妻倆又看中了一間位於蛋黃區的預售屋，總價高達2600萬，讓他們心動不已，擔心錯過這次機會會後悔。經過計算後，如果不賣掉現有的房子，完工前的頭款還能勉強付得出來，但會有些緊繃。

原PO指出，新房的貸款約佔兩人年薪的三分之一，但可能沒有多餘的錢裝潢，且考慮到目前房市不景氣，他們擔心現有的中古屋無法賣到預期的價錢，也擔心賣房不順利，影響到新屋的貸款。

貼文曝光，網友紛紛表示，「兩年前買的中古屋，只要屋齡不大、屋況良好，怎麼可能讓你賠錢，這兩年房價漲多少，不要太貪心了好嗎，只有賣不掉的價格，沒有賣不掉的房子」、「如果你名下沒貸款就用你的名字買首購，不會有貸款問題」、「感覺目前你們一人名下是無房的，我認為可以買預售，舊的可出租補貼貸款，新房去住心情也好」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，首先會遇到的是貸款問題，如果要買，名字要掛在沒有房的那個人名下，此外，依照現在的市場狀況，「有可能賣掉會不順利」，若兩人都做好財務規劃，也還在能夠負擔的範圍，可以兩間房都留著。

關鍵字：房市買房貸款預售屋轉賣

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