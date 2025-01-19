美國一月房貸申請量同比激增7％！　專家曝原因

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）最新季性調整指數數據顯示，雖然利率水準更高，但今年初的房貸需求比去年同期更為強勁。一月初房貸申請總量比去年同期增加了7%。

30年期固定房貸利率（貸款金額在766,550美元或以下）的平均合約利率上升至7.09%，高於前一周的6.99%，而20%頭期款貸款的點數則從0.68降至0.65（包括貸款發起費用）。相較之下，該利率去年同期低34個基點。

MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）表示，「受持續高通膨預期及過高預算赤字的影響，美國和國外的債券收益率持續上升，推動房貸利率連續第五周上揚，目前30年期固定房貸利率已達7.09%，為2024年5月以來的最高水平。」

房貸再融資申請量比去年同期高出22%。由於利率走高，這次的增幅讓人意外，但MBA指出，這是由於再融資需求總量極低，百分比的增幅因此顯得特別大。

申請購房貸款的量比去年同期下降了2%。買家雖然在市場上看到更多房屋庫存，但房價依然居高不下。市場庫存的增加主要歸因於房屋掛牌時間更長，而非新上市的房屋數量增加。

由於假期影響，月初的房貸申請量變動較大，但並不能完全反映市場的真實狀況。喬坎補充說，「年初的申請量特別波動，因此與其關注百分比變動，不如關注申請總量的水平更具參考價值。」目前房貸利率變化平穩，但週三將發布的消費者物價指數（CPI）可能引發利率明顯的波動，方向尚不可預測。