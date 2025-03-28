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「大門正對電梯」能買嗎？家中大門風水「10禁忌」曝　踩到就衰爆

▲ 門,大門。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲大門是家裡非常重要的風水之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在居家風水上，大門是整個住宅進氣的方向，是整個房子的「納氣之口」，因為關係著一間房子好壞氣流的出入，所以也就決定了居住者運勢的好壞。

根據命理網站《旺好運》風水命理老師楊尚義指出，由於大門決定了居住者運勢的好壞，也因此如果對大門的「風水禁忌」不夠了解，影響的可不僅僅是一個人，而是整個家庭的運勢，尤其是影響屋主的財運。楊尚義強調，大門沒處理好 每天進出會讓自己處在氣場不穩定的狀態，容易讓事業不穩定、工作提心吊膽、 賺錢受影響，不得不注意。

禁忌1：不可正對電梯

大門正對電梯是風水中的大忌，因為它每天24小時都在運作使用，本身會帶有很強的磁場，所以從風水學上看，住家大門若剛好與電梯相對，對財運會產生不好的影響。

楊尚義老師說，本來住宅是藏風聚氣、收納好運的地方，若電梯門正對住宅大門，上下開關之間會把家裡的好運吸走，叫做開口煞或虎口煞，會導致內氣外泄，不利財運及事業發展。

化解之道：
楊尚義老師建議，可以在入門的裡側擺放寬大枝葉的植物，且一定要夠大才行 比如金錢樹、發財樹之類的綠色植物。不過要注意若家中有人屬火跟屬木，就不能用這個方式來化解，建議可在大門口掛上山海鎮化煞。

禁忌2：大門在電梯一側

類似上面的原理，但大門只有一半對到電梯，楊尚義老師表示，被煞到的那一側受到電梯開關上下的影響，也會導致屋主運氣起伏不定，由門內往外看，大門若是左側對到電梯，影響的會是男主人的事業財運，若是右側對到電梯，就會對女主人的運程有影響，還容易招惹小人是非。

化解之道：
室內靠近電梯的位置建議擺放一對純銅「麒麟踩八卦」，來穩住家中磁場，楊尚義老師強調，這一類的風水化煞物不是隨便買來就可以用，最好能找老師先進行一些儀式跟開光加持或至少得到廟裡過火，才能具鎮煞效果。

禁忌3：門對走廊

你家若剛好位於長廊盡頭，也就是大門口正對走廊，千萬別以為可因此吸納更多好風水，楊尚義老師分析，大門正對著長廊，當打開大門時，一條直線的氣流從外直衝而入，剛好形成「一支槍煞」，氣流直入，代表無情，易有糾紛，且無法守財。

化解之道：
一樣可採用在門口掛上山海鎮或開光麒麟來化煞，但楊老師強調，如果大門對出的走廊並非一條直線，而是轉彎的，就沒有一支槍煞的問題，不用太擔心。

禁忌4：門把在右 向右開門

風水學上非常講究「左青龍，右白虎」，左邊是青龍方、宜動，右邊是白虎方、宜靜，所以門把宜設在左邊，以左邊開門為第一首選。楊尚義老師說，這也是以人從屋內向外看的方向來說，門把裝設在左側，可以引進財氣，但若門把向右開則容易犯小人或導致家庭成員糾紛不斷。


化解之道：
楊尚義老師說，如果家裡門把在右側，真的遇到小人不斷或家庭吵鬧不休，就只有考慮更改門的方向。

禁忌5：大門對到後門或窗戶

大門對到後門，即所謂的「穿堂煞」，楊尚義老師表示，大門進來產生的氣流，透過後門或窗戶跑光光，就會沒有辦法聚氣，這是很大的煞氣，讓好不容易入宅的吉氣直接散去，不利聚財甚至會破財。

化解之道：
大門進來處可設置屏風，楊尚義老師說，風水要訣「喜迴旋、忌直衝」，但記得屏風千萬不要是透明玻璃，只要肉眼能穿透，就無法發揮擋煞效果。

禁忌6：朝外開門

陽宅首重大門，以大門為氣口，大門向外開，會把屋內的好運氣送走，導致財運不佳及家運不好。楊尚義老師說，門朝外開會把財神爺往外檔，大門朝內開，財神爺才會來。

化解之道：
重新改變門的開口方向。楊尚義老師說，雖然這需要動到工程比較麻煩，但大門是向外開，外界氣流阻力強，不易開啟門扉，主失運、破財，對運勢發展不好。門向內開，則氣自然而然流向住宅之中，可使家宅興旺，相信者可以考慮改門。

禁忌7：正對鄰居門

住家大門與鄰居的大門正對，是現在公寓大廈常見的格局，卻不知已經犯了風水禁忌。風水學上有一說：「兩家相對，必有一退。」這裡的「退」，指的是家運衰退或個人運勢衰敗。如果自己的門小於正對面的門，影響尤其不利，正所謂「門不對門，大門吃小門」，楊尚義老師說，比較常見的格局是兩邊門都一樣大，則正對的兩邊家運都會受影響，也容易彼此產生糾紛。

化解之道：
楊尚義老師建議，遇此狀況，可以在門口掛上五帝錢，但同樣需要請老師先開光加持或到廟裡過過香火才會有效果。不過楊尚義老師也強調，擋煞的作法雖是要自我保護但不宜高調，以免引起對門反感，反而真的產生糾紛。

禁忌8：正對逃生門

楊尚義老師說，許多的住宅大樓都會設立安全門、消防門或逃生門，但自家的大門若面對逃生門，財氣就會從大門流向更大的逃生門，易有破財、漏財的危機。

化解之道:
楊尚義老師建議，可在大門口上方掛一面山海鎮或在大門口地上鋪一片紅色墊，墊子下:：方擺上36枚五帝錢，類似隱形門檻的效果，增加地氣作為屏障來防止漏財跟家人的是非糾紛。

禁忌9：正對樓梯

大門正對樓梯會有兩種情形，如果正對的是向下的樓梯，代表「出門踏空」屋主容易走下坡，連帶影響家人前途一路下滑，不但好運流失、破財連連，不小心也容易發生意外。

化解之道：
楊尚義老師建議可以在門口上方掛八卦鏡或水晶球化解，如果是大門正對向上的樓梯，就不用擔心財水外流，反倒象徵步步高升。

禁忌10：子母門設計

楊尚義老師說，現在子母門設計非常普遍，卻也是風水大忌。當大門的兩扇門大小不一，在風水上會有「左大換妻，右大孤寡」的狀況，家中夫妻常有口角爭執、聚少離多的情形。楊尚義老師解釋，左右的方向是從住家由內往外看，左大右小代表男大女小，影響到的是女主人的健康及運勢；右大左小代表女大男小，影響到的會是男主人的健康及事業。

化解之道：
不對稱的門就像兩個不對等的人，屋主容易遇到大欺小的問題，例如在公司上班受人欺壓、或在學校被同學欺負。楊尚義老師建議，遇此情形化解之道，就是讓比較小那一邊的門都不要打開就好，或者也可在較小的門板下埋設一串五帝錢來擋煞也是方法。

關鍵字：楊尚義大門風水

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