「雙貸族」1年暴增2.7萬人　平均每人扛貸711萬





▲同時身背房貸、信貸的「雙貸族」人數暴增，1年增加2.7萬人，來到38.4萬人。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

同時身背房貸、信貸的「雙貸族」人數暴增，1年增加2.7萬人，來到38.4萬人。不僅人數變多，負債也越來越高，平均每人房貸首度破700萬元，信貸來到108萬元，合計達711萬元，年增53.3萬元。

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台灣房屋集團彙整聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月，全國揹負房貸壓力的總人數攀上最高峰，突破220萬人，等於全國已約有近1成人口有房貸壓力。

而同時要扛房貸與信貸的「雙貸族」，1年間更暴增了2.7萬人，人數來到38.4萬人，同樣刷下歷史新高。此外，同時揹房貸、車貸的人數則約9.2萬人，同步創新高，一肩扛雙貸的壓力族越來越多了。

不僅雙貸族越來越多，負債也越來越高，雙貸族房貸壓力首度突破600萬元，平均每人要扛約603萬元房貸。信貸也越借越多，平均每人揹負108萬元信貸壓力，雙貸合計金額達711萬元，相比上一年同期增加53.3萬元，負債壓力創13年來新高。

▲不僅雙貸族越來越多，負債也越來越高，雙貸族房貸壓力首度突破600萬元。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「有房有車是象徵人生階段的成就，近年房市旺，房貸族因而增加不少，同時隨房價高漲，房貸負擔增加、通膨物價上漲，薪資存款相對縮水，雙貸民眾也越顯增多。」

另一方面，張旭嵐表示：「2024年8月開始受銀行房貸放款緊縮，9月央行再祭限貸令，市場出現購屋貸款成數不足或等不到貸的情況，為避免違約，轉而運用信貸等管道籌錢周轉，都是影響雙貸族增加的因素之一。」

張旭嵐表示：「雙貸族每月光房貸還款，推估就要至少2萬元起跳，光付房貸就吃掉薪水一大半，運用信貸借款來貼補生活開支的人數及金額也相對雙增。」

不過，張旭嵐提醒：「信貸屬於消費性貸款，其資金不得流入房市，且信貸利率通常較高，借款人更需審慎評估自身還款能力，此外擁有多重債務可能導致信用評分下降，進而影響未來貸款的審核率。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，常見的信貸用途除了支付日常性開銷、消費性開銷，也有部分民眾會申請信貸用於股市投資，信貸的利率範圍廣，高可以來到10幾％，但對於一些信用條件優良的投資人，利率可能也只有2字頭。

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