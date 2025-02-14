買房「以小換大」可行嗎？專家曝關鍵：效果應該是好的

▲買房會建議以小換大嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房的時候，以小換大、以老換新，是好的策略嗎？近日有網友發文表示，很多人都說，小房、大房都會漲價，所以她就心想著，自己應該先湊齊小房的頭期款，買了之後等漲價，再賣掉換大房，但不知道她這樣的想法是合理的嗎？對此，信義房屋專家表示，如果房價漲的話，效果應該是好的，但還是要自己評估一下成本加上去後是否划算。

女網友在Dcard上，以「買房以小換大／以老換新不好嗎」為標題發文，提到很多人都說，小房跟大房都會漲價，而她心想著，如果她先買小房，至少還能湊到頭期款；但如果要直接買大房，等到她湊到大房「現在價格」的頭期款，屆時房價又漲了。

原PO表示，如果她現在先買小房，並付頭期款，之後等小房漲價，再賣掉換買大房，或者是先買屋齡高的房子，之後再換新屋，這樣的邏輯是合理的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「合理，我就是這麼做。先買小住幾年換大，再用重購退稅」、「先求有再求好吧，你現在先買小房，租金換成幫自己繳房貸，但繳房貸這件事可以當作強迫儲蓄來看待」、「我也是這樣做的，六年前買小房，一年前小換大，用重購退稅」。也有網友則說，「自己住沒問題，人多的話建議以舊換新優於以新小換新大，因為舊房有機會價格較低格局方正好利用」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德對此表示，基本上，交易的時候都會有成本，這部分要特別留意。而實際上，確實有人是這樣換房的，如果房價真的有上漲，效果應該是好的；如果沒有漲的話，就要自行評估一下成本加上去後，是否還划算。