買不起雙北房！她見「高雄套房價」想南漂　在地人卻搖頭了

▲高雄。示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名女網友目前月入3萬多，不婚不生的她，最近發現高雄一些中古套房價格超親民，僅100多萬元，於是萌生南漂的念頭；然而，不少在地人看完搖頭直呼，「確定真的要欸！」

女網友在Dcard發文提到，她目前30多歲，月薪3萬多，不婚不生不買車，也不用給爸媽孝親費，家裡位在台北某區的菜市場內，「某天，突然好奇查了高雄套房的實價登錄，有一些中古套房大概100多萬，感覺是我負擔得起的價格。」

原PO進一步表示，如果沒繼承到家裡的台北老公寓，又要靠自己買房的話，勢必得轉調外地，「起碼可以自己買房住，實現居住正義。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，不少高雄人卻搖頭直呼，「現在來高雄，也買不起了」、「高雄房價變貴了，妳留台北比較好，10年前還可以，現在不要」、「高雄賣100多萬的中古套房？大概是八五大樓之類的地方吧，確定真的要欸」、「高雄40年老公寓吧」。

另外，也有網友建議，「台中也可以，雖然人口目前爆炸性成長」、「找新北比較偏僻的地方」、「我從台北移居到台中，原本房子是電梯2房，來台中直接換透天，房貸只有台北的一半」、「北部淡水、八里，還可以負擔吧」、「雙北人買不起雙北，改買桃園」。