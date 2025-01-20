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台中13期9指標建案　推破千戶登高8字頭

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市13期重劃區共計9大指標建商進駐，總推案量達1032戶。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市13期重劃區房市持續升溫，去年9月，汎德永業以每坪100.6萬元取得文心南路昌明段土地，刷新區域單價紀錄，盤點目前該區共計9大指標建商進駐，總推案量達1032戶，最高已見8字頭。

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南台中最大公辦重劃區，13期重劃區橫跨南屯、南區，擁有工學商圈、中興大學商圈以及八期重劃區，生活機能完善，區內不僅有秀泰文心店、愛買商場、迪卡儂等大型商場進駐，更有工學市場、全聯等民生設施，加上豐樂雕塑公園、豐富公園二大綠地，休閒機能完備。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

交通方面，區內擁有捷運綠線大慶站、豐樂公園站雙站服務，且台鐵大慶站更與捷運共構，打造便捷的轉乘機能，距離台中高鐵站僅2站距離，15分鐘即可抵達，而文心南路、復興路等40米計畫道路貫穿，接軌台74快速道路僅需5分鐘，串連大台中生活圈更加便利。

看好13期發展性，目前區內已有8家建商陸續搶進推案，總推案量突破1100戶，其中「惠宇拾山」與「中陽旭月」為13期首發案，而惠宇拾山最高實價登錄單價已達69萬元，區域第二案「惠宇大然」也已正式推出；鉅虹建設則一口氣推出「鉅虹天蒔」及「鉅虹天麗」兩案，當中「鉅虹天麗」最高成交單價達72.1萬元，近期OPENDATA更揭露齊又新「執善」最高成交單價已達83.8萬元，創下區域新高。

▲▼ 13期鳥瞰,國聚之尚 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業界預期預料13期將在2025年會進入像是14期一樣的密切開發期。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，區域內還有「國聚之尚」、「育堂十三苑」、「南悅樂田」等案接連推出，熱鬧非凡；而近期中部上市櫃品牌建商順天建設（5525）鎖定「捷運秀泰特區」推出的地標級新案「MR.L」，也已正式曝光，後續還有先前以9.3億元買下13期1362坪土地的國泰建設也將加入戰局，預計將為市場投下震撼彈。

其中，順天「MR.L」1911坪角地，坐享文心秀泰商場第一排、豐樂公園第一排，以及捷運綠線豐樂公園站第一排，規劃地上24層地標建築，主打45～90坪的精品格局，搭配迎賓車道、戶外泳池等公設。

順天建設表示，高端建案成功的關鍵，在於地段、品牌與規劃的完美結合，「13期重劃區的生活機能已臻完善，加上大面積、精華地段土地供給稀少，更凸顯現有可開發基地的價值」。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「13期接棒14期成為備受市場關注的主因，除了低密度、高綠覆規劃，加上雙捷軌道優勢、中山醫學院及中山醫院、也因還有2年最高的20%的時程容積獎勵，預料13期將在2025年會進入像是14期一樣的密切開發期。」

不過白洪章說：「近期房市觀望氣氛濃厚，目前線上個案銷售速度放緩，但面臨營建成本降不下來的情況，房價降價的空間被壓縮，買賣交易將回到過往半年、1年的拉扯期。」

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關鍵字：台中南區13期重劃區建商房市豪宅

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