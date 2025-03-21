年薪230萬「買1700萬預售屋值得嗎？」　高雄哥陷兩難：怎麼選

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友年薪高達230萬元，每月開銷約3-4萬的他，最近看到一間1700萬的預售屋，不禁猶豫是該買房還是先投資，「到底該怎麼選？現在就咬牙買下來，還是清醒點、看穿預售屋是個坑，貸款30年就是在賠時間跟人生？」

網友在Dcard發文直呼，「像我們這種剛碩畢、年輕人，買房根本是把自己丟進火坑！年薪230萬，月開銷才3-4萬元，不用孝親、不用保險，手上明明有點錢，但真的值得拿去買一間高雄1700萬的預售屋，還傻傻貸30年嗎？」

他不禁感嘆，「每天為了房貸當奴隸，過那種喘不過氣的生活，真的值得嗎？投資股票幾年，搞不好早就翻倍賺回來，到時再去買？但問題來了，股票真的能跑贏房價，還是說等幾年後看著房價飆上天，連買的資格都沒了，直接笑死自己？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

這番話掀起熱議，不少網友直言，「有需求有能力就買房啊！根本沒房奴的問題」、「沒人知道答案，自己選覺得值得的那邊就好，不過還是要認清，資產充足的人，兩種都有，一直覺得買房者全都是房奴，有點自我安慰」、「5年後一定後悔當初為什麼沒買房」、「咬什麼牙？年薪230買1700輕鬆買吧」。