ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年薪230萬「買1700萬預售屋值得嗎？」　高雄哥陷兩難：怎麼選

▲▼房市。（圖／記者林裕豐攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友年薪高達230萬元，每月開銷約3-4萬的他，最近看到一間1700萬的預售屋，不禁猶豫是該買房還是先投資，「到底該怎麼選？現在就咬牙買下來，還是清醒點、看穿預售屋是個坑，貸款30年就是在賠時間跟人生？」

網友在Dcard發文直呼，「像我們這種剛碩畢、年輕人，買房根本是把自己丟進火坑！年薪230萬，月開銷才3-4萬元，不用孝親、不用保險，手上明明有點錢，但真的值得拿去買一間高雄1700萬的預售屋，還傻傻貸30年嗎？」

他不禁感嘆，「每天為了房貸當奴隸，過那種喘不過氣的生活，真的值得嗎？投資股票幾年，搞不好早就翻倍賺回來，到時再去買？但問題來了，股票真的能跑贏房價，還是說等幾年後看著房價飆上天，連買的資格都沒了，直接笑死自己？」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

這番話掀起熱議，不少網友直言，「有需求有能力就買房啊！根本沒房奴的問題」、「沒人知道答案，自己選覺得值得的那邊就好，不過還是要認清，資產充足的人，兩種都有，一直覺得買房者全都是房奴，有點自我安慰」、「5年後一定後悔當初為什麼沒買房」、「咬什麼牙？年薪230買1700輕鬆買吧」。

關鍵字：買房投資預售屋股票高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

國產署預告：國有房地包租4／22再釋出30戶　新案將涵蓋彰雲嘉南

財政部新一批國有房地包租於20日開標結果為34戶中標脫2標21戶，標脫率達61%。國產署預告，114年第2季將再推出至少30戶列標，產品遍及彰化、雲林、南投、嘉義等以試市場水溫，預計於4月22日公告。

2小時前

住戶「雜物堆走廊」不甩警告　當局直接丟光逼繳清潔費

馬來西亞一名公寓住戶長期占用公共走廊，堆放花盆、水桶、舊櫃子、輪胎等各類雜物，嚴重影響通行，引起鄰居不滿。然而此人拒絕認錯，不甩清理警告，當局如今展開清理行動，並把所有費用轉嫁這名住戶。

3小時前

入住中科生活圈！台中社宅租金4700起　招租至3／31

台中市「西屯國安一期好宅」是西屯區第一個社會住宅，日前已經開放民眾申請入住，截止時間至3月31日，該社宅有5種房型，最低租金是4700起，此外，台中市住宅發展工程也在3月22日開放看屋，民眾可至現場參觀。

3小時前

花瓶擺門口占用公共空間　鄰怒推倒摔碎！女提告：是去世母親買的

桃園一名張姓女子因不滿鄰居許女長期將一只花瓶擺放在住處外之公共空間，因此情緒失控將花瓶推倒導致破碎毀損；許女憤而提告，並稱該花瓶為已逝母親所買，已有26年之久，如今已無法尋得相同款式，因此求償6萬元。桃園地院法官審酌，判處張女賠償1萬5000元為適當。

4小時前

大掃除恐藏毒！家事達人教做「天然清潔劑」　先乾再濕灰塵不亂飛

大掃除的同時，也要兼顧健康，家事達人對CTWANT記者說，為了降低接觸有毒物質的機率，自己大多使用天然清潔劑打掃廚房，例如小蘇打、檸檬、白醋、柑橘果皮精油等，不含有害化學物質。另外，打掃時最容易灰塵滿天飛，專家建議採取「先乾再濕、由上至下」的原則，就能避免吸入過多灰塵，保護肺部健康。

4小時前

40年華廈可衝嗎？　網提1點勸：還是找新一點的

有些民眾會因為價格、格局或地點等原因選擇入手中古屋，一位網友日前便看上一間屋齡40年的華廈，好奇有沒有不推薦購入的理由？對此不少人卻建議，若資金足夠還是看新一點的房子，畢竟老屋的維修費用也不便宜，處理下來可能總價比新成屋還貴。

5小時前

年薪230萬「買1700萬預售屋值得嗎？」　高雄哥陷兩難：怎麼選

高雄一名網友年薪高達230萬元，每月開銷約3-4萬的他，最近看到一間1700萬的預售屋，不禁猶豫是該買房還是先投資，「到底該怎麼選？現在就咬牙買下來，還是清醒點、看穿預售屋是個坑，貸款30年就是在賠時間跟人生？」

5小時前

會不會睡在「房東附的床墊上？」　過來人有解：睡得很安穩

很多房東租房都會附家具，方便租客可以直接入住。不過近日就有網友發文表示，如果房東有把房子清掃乾淨，但看得出床墊有使用痕跡，大家還會直接睡嗎？還是會自己買新的床墊呢？貼文曝光後，引發網友討論。

6小時前

「認錯下車」客2年增4倍　台中零解約區買盤穩

昨日央行理監事會議，表示將持續強化金檢，調控不動產貸款集中度。而購屋人遭受第七波信用管制突襲，市場紛紛傳言有解約潮出現，統計實價登錄，2024年解約件數較2022年增加4倍，但也有0解約區。

7小時前

打房後「蛋黃區買盤兩極化」　大安房仲看：2種人持續購屋

央行第七波信用管制上路半年，衝擊房市，不過蛋黃區由於供需穩定，受到的影響也相對較低。台北市精華區房仲觀察，目前市場買盤出現兩極化，換屋族交易停滯，但首購型剛需客、高資產客都未消失，買氣沒有很差。

10小時前

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

樓上水管破裂「害天花板毀了」！..

女子豪擲4500萬買光198車..

「台積宅」挫列等？他曝最受害的..

天母50年老屋9200萬交易　..

從地標到廢墟　直擊員林「黃金帝..

網問台中買房「選山還是海？」　..

租屋處適合用快煮壺嗎？　台電提..

會睡在「房東附的床墊上？」　過..

房租漲3.9萬　女百萬年薪付不..

年薪230萬「買1700萬預售..

ETtoday房產雲

最新新聞more

國產署：國有房地包租4／22再..

住戶「雜物堆走廊」不甩警告　當..

入住中科生活圈！台中社宅租金4..

花瓶擺住家門前遭推倒　女提告：..

家事達人教做「天然清潔劑」　先..

40年華廈可衝嗎？　網提1點勸..

年薪230萬「買1700萬預售..

會睡在「房東附的床墊上？」　過..

「認錯下車」客2年增4倍　台中..

打房後「蛋黃區買盤兩極化」　大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366