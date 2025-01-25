婚後買房登記另一半名下？　專家教「3招」自保

▲看屋照。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者潘姿吟／綜合報導

婚前買房好，還是婚後買房呢？對於夫妻來說，買房既是一項重大決定，也涉及複雜的法律與財務問題。不少人以為結婚後買的房子自動成為共有財產，其實不然。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡建議，釐清夫妻財產制，3招保障自身權益，才能在婚前或婚後買房時，做出明智的選擇。

婚前買房 vs. 婚後買房

許多人在結婚前選擇單獨買房，認為這樣可以避免未來的爭議。然而，婚後買房在法律上也有許多需要釐清的地方。台灣夫妻財產制分為以下2類：

一、法定財產制：9成的夫妻默認適用此制度，婚後買的房子登記在誰的名下就是誰的資產。若日後離婚，無產權的一方可主張「剩餘財產分配請求權」，但分配比例常因計算爭議而產生糾紛。

二、約定財產制：可透過法院申請，分為以下2種；夫妻在買房前應先討論清楚是否需要設定約定財產制，以免未來出現不必要的爭議。

● 分別財產制：各自持有財產，離婚時無財產分配請求權。

● 共同財產制：婚後財產一人一半，不論登記誰的名下。

「三招」保障自身權益

若房屋登記在對方名下，建議採用以下方法保護自己的權益：

第一招、預告登記：所有權設定預告登記，確保房屋處分需經你同意。雖然無法對抗法院查封，但能有效避免對方私自轉讓或抵押房屋。

第二招、抵押權設定：設定第二順位抵押權，確保若房屋出售或抵押，你能優先取得應得的金額。

第三招、避免借名登記：借名登記因舉證困難、易被認定為贈與，風險極高，不建議採用。

最後，安怡提到，無論是婚前還是婚後買房，了解夫妻財產制與權益保障方法都是必要的。房屋是辛苦賺來的財產，多花時間在規劃與溝通上，才能確保雙方的權益不受損害。如果遇到特殊情況，建議諮詢專業律師，避免因資訊不足而陷入法律與財務的困境。