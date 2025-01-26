社區戶數多「有什麼優點和缺點？」　過來人給答案：都是運氣

▲社區戶數多，有什麼優點和缺點？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

買房之前，很多人也會考慮到社區戶數。近日就有網友發文透露，他目前住的社區約有200戶，覺得算剛好，如果他現在要換屋，要選擇戶數多一些，還是戶數少一點的社區呢？戶數多的社區有什麼優點和缺點？對此，信義房屋專家就點出了戶數多的優、缺點，並建議單層有幾戶也可納入考量。

有網友在PTT的home-sale板上，以「戶數多的社區優缺點」為標題發文，提到他目前住的社區約有200戶，覺得還蠻剛好，不過，他最近有意換屋，因此頻繁看房，也想知道社區戶數多寡的差異。他透露，自己有個朋友住的社區戶數少，雖然管理費高、公設難修繕，但人員進出就相對單純。

原PO接著說，如果社區戶數多的話，雖然管理費較低、公設有錢能修繕、公設豐富，但除了人員組成會複雜一些，也可能會有人多嘴雜的狀況出現。對此，他就想更深入的了解，戶數多的社區還有什麼優點和缺點呢？

▲網友點出戶數多的優點和缺點。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「戶數多絕對都是缺點遠大於優點」、「戶數多最大好處是不用擔心錢，但要擔心很多蟑螂覬覦錢」、「戶數多一堆團購，好市多、新鮮蔬果、出國代購，不用出門都有熱心人士幫買送到家」。

還有網友指出，「戶數多你會發現很多人智力跟不上財力」、「住戶太多要開區全會就知道困難了」、「黑道控制管委會十幾年前很常見」、「人多口雜，樹大必有枯枝」、「戶數多一堆沒智力手上卻一堆錢的人」、「人多必有白痴，但一切都是運氣」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德對此表示，戶數多的優點就是付管理費的人會比較多；缺點就是人多，可以看看單層有幾戶，使用樓梯、電梯會不會塞。另針對網友提到的「黑道控制管委會」，曾敬德坦言，早期確實有看過相關新聞，如果擔心的話，就是要多了解管委會的狀況，看看設區還有多少錢。

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