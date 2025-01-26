年終到手！自備100萬　高雄4區甜甜價可入手

▲上班族剛領完一筆年終獎金，再加上存款，就是自住購屋的好起點。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近期不少首購族想趁房市回檔趁機購屋，上班族剛領完一筆年終獎金，再加上存款，就是自住購屋的好起點，以自備款100萬元來看，專家建議，高雄還有4區可選，總價落在800萬元內的甜甜價。

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高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高雄不少傳產、金融、科技業的月薪雖然不高，但年終獎金是一次好幾個月的薪水，購屋族領了年終獎金加上存款，若湊到買屋的100萬元頭期款，換算下來，可入手預售屋總價約800萬元內產品。

謝哲耀說：「若以總價800萬元為例，頭期款自備1成，剩下1成在工程期陸續繳納，不用像購買新成屋一次拿出2成自備，負擔相對較低。」

區域 成交量 均價 最高價 大寮 201 件 24.5 萬 30.1 萬 燕巢 128 件 30.5 萬 39.5 萬 梓官 55 件 24.5 萬 27.5 萬 大樹 171 件 23.7 萬 26.9 萬

▲高雄2024年預售案2~3字頭區。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

根據實價登錄統計，梓官、燕巢、大寮、大樹4區，還是有預售華廈、大樓成交單價，主要落在2~3字頭，屬於適合首購族，而且聯外交通便利，生活機能也不差。

大高雄不動產開發商業產業同業公會理事李汪城表示，梓官、燕巢位於北高，分別有鄰近產業園區的優勢，房價已開始起漲，以橋科設立的燕巢均價最高，因具產業議題，成交價最高已達39.5萬元，梓官則是鄰近楠梓，受楠梓房價外溢效應影響，到台積電也不遠，近年買氣轉旺，吸引小資族購屋。

大寮、大樹則是位於南高，大寮、大樹附近就是鳳山，除了低單、低總優勢，價格相對親民，區域還有華廈產品，公設比相對大樓低，室內實際可使用坪數較大，房價都還在2字頭。

謝哲耀指出，總價800萬元，以貸款600萬元換算，不使用寬限期，未來每月貸款，本息攤還約2萬元，雖然位於蛋白區通勤時間會拉長，但是以目前營建成本來看，15樓大樓營建成本單坪約15~17萬元，未來要跌也沒有太大跌幅空間，對小資族來說也算抗跌保值。



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