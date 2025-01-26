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諷李多慧「X狗」！墾丁民宿業者道歉了：因生氣被說「狗才國旅」

李多慧來台發展後，相當努力融入在台灣的生活，去年還曾進行騎車環島挑戰，可愛親民的形象大受好評。（翻攝李多慧IG@le_dahye）

▲李多慧來台發展後，相當努力融入在台灣的生活，去年還曾進行騎車環島挑戰，可愛親民的形象大受好評。（翻攝李多慧IG@le_dahye）

圖文／鏡週刊

今年春節連假國旅業績慘澹，根據日前交通部觀光署公布的數據顯示，今年春節國內旅宿平均訂房率為36.65%，較去年減少5%，創疫後新低；花蓮訂房率僅21.17%，為本島訂房率最低，墾丁訂房率也不盡理想。消息一出立刻引發網友討論，不少網友認為訂房率低是因為房價高到離譜，有這個錢不如出國玩，墾丁一家民宿業者疑似不滿網友諷刺「狗才國旅」，直接跟網友筆戰，還拖啦啦隊女神李多慧下水，遭炎上後才緊急道歉。

疫情趨緩國門重新開放後，許多人在連假時都選擇出國玩，直接衝擊國旅營收，墾丁來客數嚴重下滑，不少業者連連呼籲希望民眾前往消費，但有網友認為，房價過高是國旅的硬傷，加上千篇一率的各地老街景色，很難吸引民眾把錢花在國旅上，甚至有網友直接嘲諷「狗才國旅」。

墾丁民宿業者不滿網友言論，竟拖李多慧下水，諷她是「母狗」讓網友相當傻眼。（翻攝Threads）

▲墾丁民宿業者不滿網友言論，竟拖李多慧下水，諷她是「母狗」讓網友相當傻眼。（翻攝Threads）

一間墾丁民宿業者因不滿網友諷刺，舉李多慧去年11月5天4夜騎車環島挑戰為例，留言反嗆網友「那李多慧是……母狗？」此言一出立刻遭到炎上，網友認為這講法太沒水準：「人家去消費還要被妳罵，笑死」、「女神沒惹妳，不爽沒人去就降價啊」、「噁心」。雖然業者第一時間澄清是因為不滿被說「狗才國旅」讓她失言，不過網友仍不買單，持續炮轟她拖無辜的李多慧下水簡直莫名其妙。

民宿業者深夜緊急發文致歉。（翻攝民宿臉書）

▲民宿業者深夜緊急發文致歉。（翻攝民宿臉書）

為了平息眾怒，業者重新發文致歉，表示原意是希望外界關注國旅困境，卻因為一時情緒激動而用詞不當造成傷害，除了向李多慧致歉，也承諾未來絕不再犯。


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