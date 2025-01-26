ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女友堅持「買不起房」就分手！他後悔沒AA：改吃路邊攤

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和女友論及婚嫁，怎料對方堅持「買房給她」才肯結婚，於是他便看了一輪預售屋，發現以他現在的存款和薪水，根本難以負擔，這讓他不禁後悔，「交女友我都盡量全出錢，早知道約會吃路邊攤就好。」

男網友在Dcard發文提到，他和女友各方面很適合，但對方說要買房給她才願意結婚，「我看了戶頭存款，也去看預售屋，發現以我的薪水要負擔貸款，是非常吃緊的，況且以現在房價來看，就算不生小孩也很沒生活品質。」

原PO無奈表示，「女友說要給她一個答覆，我恐怕很難給她滿意的答案，也許會走向分手，看到以前一起出遊的照片，一起參加手作活動的回憶，一起過的生日，在現實壓力下，好像變得很虛幻，所有東西都是假的，只要鈔票才是真的。」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他也不禁哀怨道，「以前為了交女友，我都盡量全出錢，以為這是愛對方的表現，殊不知那些交往和女友AA制的節儉男生，最後買了房有了家，早知道我就不要那麼大方，平常總帶女友吃大餐和旅遊，應該改成吃路邊攤和住便宜旅館就好。」

對此，一票網友忍不住吐槽，「恕我直言，台灣這個房價可不是你省一點約會費用就買得起的」、「AA男不會因此有錢」、「我也很看不起這種都花男友錢，之後再說男友沒存款、收入不夠、沒未來的女生」、「現在清醒還不晚，對自己好比較重要，真的不要被PUA，然後傻傻白送錢給別人」、「建議好好留著，不要放出來害人」。

關鍵字：愛情房價結婚壓力男網友

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女友堅持「買不起房」就分手！他後悔沒AA：改吃路邊攤

一名男網友和女友論及婚嫁，怎料對方堅持「買房給她」才肯結婚，於是他便看了一輪預售屋，發現以他現在的存款和薪水，根本難以負擔，這讓他不禁後悔，「交女友我都盡量全出錢，早知道約會吃路邊攤就好。」

4小時前

新年買新家具！設計師點名「5種超美雷品」會幻滅

農曆過年要來臨了，想趁此機會購置新家具、增添新氣象嗎？打造一個舒適、美觀的居家空間，是許多人夢寐以求的事。然而，在選購家具時，容易被美感吸引而忽略實用性，最終可能導致後悔。室內設計師分享了5種他們「根本不會買」的家居雷品，提醒消費者在入手前三思，以免踩中這些「好看卻不實用」的地雷。

13小時前

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　鄉民冷回3字超酸

家中洗臉台做在廁所外面，有什麼優缺點？為何要這樣設計？對此，有鄉民直言3字「就窮啊！」室內設計師則表示，在權狀23~25坪左右的房子中，礙於空間考量，這樣的設計其實頗常見，可增加衛浴、臉盆使用的效率。

15小時前

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地、在地人購屋想法有差異

近年新莊房價大幅成長，2024年一口氣出現5案衝破8字頭。在地房仲表示，7、8字頭新案大多是北市客在買，看中便捷的交通，外溢到新莊落腳，另外新莊在地首購、換屋需求也大，主要鎖定6字頭副都心、頭前重劃區屋齡較新穎的中古屋。

17小時前

打掉牆板！她驚見一道暗門被封死　鏡頭卻錄下「門把狂轉」

瑞典一家四口正在翻修「夢想中的房子」，打掉牆板之後，卻發現背後隱藏著一道暗門，甚至已經被封死、根本打不開。屋主將影片分享至TikTok，卻有眼尖網友發現，那扇門理應無法打開，門把卻在不斷轉動著。

18小時前

空姐薪水不夠用！21歲女買房「繳不出房貸」　下海當女優賺外快

澳洲21歲女子阿蘭娜(Alanna Pow)用繼承遺產購買了人生中第一個房產，身為空服員的她雖然年薪有6萬澳元（約台幣124萬元），卻還是無法負擔每月3千澳元（約台幣6萬多元）的房貸，龐大的財務壓力讓她不得不脫衣下海拍片賺外快。

18小時前

高雄市房屋稅2.0三讀通過！　42萬戶受惠

高雄市依中央房屋稅條例部分條文修正，並參照財政部公告之相關基準及辦法擬具《高雄市房屋稅徵收自治條例》草案，21日經議會三讀通過，自113年7月1日實施，今(114)年5月開徵，落實居住正義並合理化房屋稅負。

18小時前

「中古屋跌5%！」　帥過頭：2025房市代表字「換」

「2024房市代表字是『龍』，楊金龍的龍；2025則為『換』，換工作的換。」知名投資客帥過頭表示，2025年交易量不會明顯回升，不動產業者沒工作，要去換工作了。價格方面，他認為整體中古屋跌5%，預售屋則還不會動。

19小時前

蛇年開運秘笈！命理師教你破解風水密碼　招財旺運、步步高升

農曆新年即將到來，家家戶戶忙著除舊佈新，也希望藉由擺設開運物品為新的一年增添喜氣，招來財運與事業運。寰居命理風水學苑的簡宏勳老師建議，可依個人的欽天紫微命盤，針對三顆重要星辰的方位調整客廳、房間及辦公室的風水布局，為新年帶來好運。

20小時前

不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」

美國北卡羅來納州一名女子因為不喜歡川普當選，狠砸下多年積蓄，決定住在郵輪上環遊世界3年，預計拜訪100多個國家，然而結果卻事與願違，行程遲遲無法出遊，搞到自己差點無家可歸。

20小時前

歐陽娣娣「餓到爆哭」 含淚求助...隊友傻眼XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女友堅持「買不起房」就分手！他..

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地..

遺產稅1600萬！他崩潰求助：..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　..

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

台積效應激勵！嘉義成南台灣房價..

新年買新家具！設計師點名「5種..

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環C..

ETtoday房產雲

最新新聞more

女友堅持「買不起房」就分手！他..

新年買新家具！設計師點名「5種..

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　..

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地..

暗門被封死　鏡頭錄下「門把狂轉..

空姐薪水不夠繳房貸　當女優賺外..

高雄市房屋稅2.0三讀通過！　..

「中古屋跌5%！」　帥過頭：2..

蛇年開運秘笈！命理師教你招財旺..

不爽川普當選　女逃出美國「住郵..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366