女友堅持「買不起房」就分手！他後悔沒AA：改吃路邊攤

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和女友論及婚嫁，怎料對方堅持「買房給她」才肯結婚，於是他便看了一輪預售屋，發現以他現在的存款和薪水，根本難以負擔，這讓他不禁後悔，「交女友我都盡量全出錢，早知道約會吃路邊攤就好。」

男網友在Dcard發文提到，他和女友各方面很適合，但對方說要買房給她才願意結婚，「我看了戶頭存款，也去看預售屋，發現以我的薪水要負擔貸款，是非常吃緊的，況且以現在房價來看，就算不生小孩也很沒生活品質。」

原PO無奈表示，「女友說要給她一個答覆，我恐怕很難給她滿意的答案，也許會走向分手，看到以前一起出遊的照片，一起參加手作活動的回憶，一起過的生日，在現實壓力下，好像變得很虛幻，所有東西都是假的，只要鈔票才是真的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

他也不禁哀怨道，「以前為了交女友，我都盡量全出錢，以為這是愛對方的表現，殊不知那些交往和女友AA制的節儉男生，最後買了房有了家，早知道我就不要那麼大方，平常總帶女友吃大餐和旅遊，應該改成吃路邊攤和住便宜旅館就好。」

對此，一票網友忍不住吐槽，「恕我直言，台灣這個房價可不是你省一點約會費用就買得起的」、「AA男不會因此有錢」、「我也很看不起這種都花男友錢，之後再說男友沒存款、收入不夠、沒未來的女生」、「現在清醒還不晚，對自己好比較重要，真的不要被PUA，然後傻傻白送錢給別人」、「建議好好留著，不要放出來害人」。