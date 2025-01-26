壽險業月付422萬租商辦登大戶　台中百萬租客有共通點





▲台灣大道三段808號新落成的「崇偉5A」商辦大樓總月租最高，由安聯人壽每月砸下422.6萬元，一口氣租下逾3000坪的空間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年政府強力打擊住宅炒作，但商用不動產在企業投資旺盛的情況下，台中不論買賣還是租賃，都有不錯表現。盤點2024年實價登錄台中總月租金最高的不動產租賃案件，出現商辦、百貨、飯店月租金皆突破百萬元大關，有趣的是建築外觀全是「白派」。

2024年實價登錄台中總月租金最高的不動產租賃案件，商辦大樓方面，以台灣大道三段808號新落成的「崇偉5A」大樓總月租最高，由安聯人壽每月砸下422.6萬元，一口氣租下逾3000坪的空間。

台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎指出：「『崇偉5A』大樓締造高月租，主要是緊鄰台中商貿核心的七期市政中心，吸引國內外企業目光，且換算單坪月租金不到1500元，與七期內同類型的新商辦相比，單價仍屬相對平實，加上該商辦大樓十分新穎，並採整層、多層租賃，適合企業設立國際據點，因而被外商壽險相中大手筆承租。」

而百貨商場部分，則有市政路480號的「誠品480」再次揭露總月租，推測與2022年拆分為建物、車位2筆租賃案，此次為合計，實際上月租差異不大，推估應是商場營運後，重新締約或是登錄之故，而百貨店王「誠品480」以總月租265.5萬元居冠。

▲市政路480號的「誠品480」再次揭露總月租265.5萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，飯店租賃的總月租冠軍，則是台中火車站的站前商圈市府路的「新藍天旅棧 BlueSky Hotel」，總月租金高達120萬元。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「站前商圈的『新藍天旅棧 BlueSky Hotel』，整筆租賃交易全數登載於單一門牌，事實上，根據使照存根資料，該旅宿的土地面積約450坪，總建坪超過800坪，為中區少見的大型租賃標的。」

▲站前商圈的「新藍天旅棧 BlueSky Hotel」，年租金高達1440萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

實際換算該建物年租金高達1440萬元，在地仲介沈政興則說：「該旅店與台中車站相距不遠，與周邊的柳川、宮原眼科、台中公園等景點也相當近，而每月120萬元的總月租，也改寫中區最高水位租賃。近期中區知名五星飯店『李方艾美』也傳出公開標售的消息，據了解開價逼近百億元，都是中區翻轉利多也吸引業者積極佈局。」