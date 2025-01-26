台北市社宅17案進行中！　2025年預計完工460戶

▲位於松山區的延吉好室將於2025年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／台北報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。台北市目前一共有17案仍在進行與規劃，其中有興建中的萬華區萬華安居、凌霄好室、松山區的延吉好室；有4案仍待開工，另外還有10案仍在規劃階段。

台北市17案社宅案中，興建中的萬華區萬華安居規劃總戶數300戶，套房型有195戶、兩房型89戶與三房型16戶，預計將於2025年4月竣工；同於萬華區的凌霄好室規劃總戶數112戶，套房型72戶、兩房型30戶與三房型10戶，已於2024年11月動工，預計2028年完工；另外，還有松山區的延吉好室規劃總戶數160戶，套房型122戶、兩房型38戶，預計2025年3月完工。

▲萬華區萬華安居也將於2025年完工。（圖／國家住都中心）

除了興建中的社宅，台北市還有4案待開工的社宅，包括文山區慶仁安居已於2024年初決標，將規劃1100戶的大型社宅，有套房型696戶、兩房型331戶與三房型73戶；同位於文山區的保儀安居規劃220戶，套房型142戶、兩房型65戶與三房型13戶。

不僅如此，位於南港區的光華好室目前也是處於待開工的現況，總戶數規劃162戶，套房型99戶、兩房型54戶與三房型9戶；最後一案待開工是芝山安居位於台北市士林區，總戶數規劃825戶，套房型583戶與兩房型242戶。