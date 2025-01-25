新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地、在地人購屋想法有差異

▲新莊在地首購、換屋需求也大，主要鎖定6字頭副都心、頭前重劃區屋齡較新穎的中古屋。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

近年新莊房價大幅成長，2024年一口氣出現6案衝破8字頭。在地房仲表示，7、8字頭新案大多是北市客在買，看中便捷的交通，外溢到新莊落腳，另外新莊在地首購、換屋需求也大，主要鎖定6字頭副都心、頭前重劃區屋齡較新穎的中古屋。

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近年新北市房市火熱，價格屢創新高，新莊區房價在2024年衝破8字頭，且一口氣出現6案達到8字頭實登（含露台），包括「文華苑」、「百邑富都匯」、「是東騰」、「國泰·旭」、「自由之丘」、「嘉學.」，相當驚人，成為新北市房市討論的焦點之一。

東森房屋新莊頭前加盟店長薛祈銘表示，新莊預售新案大多集中在副都心、以及緊鄰的頭前重劃區，「8字頭新案主要是北市外來客在買，重劃區一帶除了區域環境佳，更大的賣點是交通機能極佳，有新蘆線、環狀線、機場線捷運，連接國一、快速道路也非常方便，因此吸引許多北市年輕人外溢到該區買房。」

然而放眼整個新莊，老屋還是不少，尤其在下新莊一帶，因此換屋需求強勁，另外在地首購買盤也頗為強勁，他們大多都是往上新莊、新屋更多、環境更新穎舒適的副都心以及頭前重劃區移動。薛祈銘觀察：「動輒7~8字頭的價格，新莊在地客比較下不了手，因此以屋齡較新的中古屋為首要考量，6字頭就能買到。」

薛祈銘介紹，副都心、頭前重劃區以思源路劃分，雖然緊鄰著，但居住環境有些不同，副都心商業地比例高，因此商業機能氣息較濃，有不少商辦大樓以及1棟具有指標性的百貨商場「宏匯廣場」；頭前重劃區則是純住宅的氛圍，2區房價也有些差異。

▲頭前重劃區規劃為純住宅的氛圍。（圖／東森房屋提供）

薛祈銘進一步指出，頭前重劃區屋齡較新穎的中古屋，每坪成交單價約65萬元，以最夯的2房為例，加車位總價約2000~2500萬元。而副都心部分，若是住宅產品，每坪均價會高出3萬元，若是事務所產品，則會便宜2~3萬元，但大抵來說幾乎成交價都在6字頭。

薛祈銘表示，早期副都心、頭前重劃區規劃較多3~4房中大坪數產品，但當今市場以2房低總價為主流，因此也認為未來區域2房產品最具有成長潛力，不論自住或置產，都相當值得入手。

919央行祭出第七波信用管制後，副都心、頭前重劃區房市有什麼變化嗎？薛祈銘觀察：「交易量顯著萎縮，待售量慢慢累積上來，在這樣的市場環境中，賣方屋主的想法、心態開始改變，價格也出現5%微幅修正空間，建議買方要把握時機，進場議價，有談真的有機會，也建議不要願觀望太久，房價修正5%已很難繼續下探，中長期來看，區域房價還是穩定走升。」

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