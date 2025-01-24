台積效應激勵！嘉義成南台灣房價黑馬　3年大漲4成

▲根據房仲網統計，南部五縣市近3年房價表現，普遍價格穩健上揚，其中嘉義市的房價最驚人。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在南台灣設廠，長期處於相對低房價的高雄、台南、嘉義，一躍成為全台房市交易熱區。根據房仲網統計，南部五縣市近3年房價表現，普遍價格穩健上揚，其中嘉義市的房價最驚人，3年成長4成，漲幅居南部五縣市之冠。

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根據《樂屋網》統計實登數據，嘉義市的房價在2022年至2024年間累計上漲41.45%，漲幅居南部五縣市之冠；緊隨其後的嘉義縣也有38.57%的可觀增幅，遠超同期台南市17.51%、高雄市25.32%及屏東縣15.66%的漲幅。

《樂屋網》發言人洪安怡表示，半導體產業的南移，無疑是推動這波房市上揚的關鍵引擎。台積電在南部的戰略布局，不僅為當地帶來了大量的就業機會，更創造出連鎖效應，吸引相關上下游產業群聚。

像是嘉義市，憑藉完整的生活機能與便捷的聯外交通，加上觀光資源的加持，蛻變成具有多重優勢的房市熱區。大量新建案的推出，更為房價做了最有利的拉抬；嘉義縣雖然在新建案數量上相對較少，但台積電進駐嘉科的效應，直接帶動了太保、朴子等地區的房市。

縣市 2022年 2023年 2024年 漲幅 (%) 嘉義市 23.34 25.65 33.01 41.45 嘉義縣 22.63 27.22 31.36 38.57 台南市 28.38 31.42 33.34 17.51 高雄市 28.05 30.12 35.16 25.32 屏東縣 21.60 22.52 24.98 15.66

▲南部五縣市房價漲幅。單位：每坪/萬元。資料來源：樂屋網實價登錄數據。（ETtoday製表）

住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，中、南部縣市過去房市較欠缺話題性，且區域供給以中古市場為主，欠缺重劃區帶來的推案量，致使長期房價與都會區相比較顯親民，以高鐵特區為例，早期知名上市建商即在此進駐，並開發300多戶的大型基地推案，惟當時2017年推案成交行情僅約1字頭，近期則受到半導體龍頭進駐效益，推升在地房價，近期就算新古屋亦站穩2~3字頭，新推預售案則達3字頭以上價位，漲勢相較3年前頗為明顯。

至於高雄部分，去年下半年的市況便呈現明顯降溫，特別是在投資客青睞的蛋白區，甚至蛋殼區，都有可能在價格上持續盤整；屏東相對南部其他地區，則顯得更為保守。但因為房價基期仍偏低，對於資金有限的自住客而言，或許仍是一個可關注的選項。

洪安怡表示，今年市場將更趨向於回歸自住需求的本質，價量表現可能趨於平穩，有重大建設加持的個案較有機會創造出市場表現。

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