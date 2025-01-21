甲山林年賣1250億創高　祝文宇：同仁具聯賣多案專業

▲甲山林旺年會今（21日）登場，席開40桌，禮拜四還要辦第二場，席開66桌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

甲山林旺年會登場，該公司去年代銷賣了1250億元再創高，董事長祝文宇致詞時，除了感謝同仁們付出，也肯定大家的好表現。此外，他強調集團同仁有一優勢，銷售人員都是正式編制，可以加強訓練、具聯賣多案專業。

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今（21日）甲山林集團在板橋「希爾頓飯店」舉行旺年會，席開40桌，集團同仁們、建設業者、銀行團、等共襄盛舉，24日甲山林還會再舉辦第二場，還要再開66桌。

董事長祝文宇致詞時表示，集團在代銷事業上行之多年，前年賣超過千億，去年又再度超過千億，達1250億元創新高，感謝同仁們的付出，非常不容易。

祝文宇除感謝同仁們付出，也肯定大家的好表現。他說：「我們有一個優點，銷售人員都是正式編制，可以加強訓練同仁可同時賣多個建案，集團同時間手上約達50案量體。」

祝文宇接著說，在這樣完整、多方面的訓練之下，同仁們更有市場觀念，可判斷出哪些區域更具發展性，在多案比較之下，為客戶提供最佳的建議、讓客戶安心地買到房子，「金融業有理專，而我們的同事，也就像是理專。」

▲祝文宇表示，集團這幾年來不斷加強建設、營造事業，未來很有看頭。（圖／記者項瀚攝）

至於集團發展，祝文宇表示，集團這幾年來不斷加強建設、營造事業，去年建設營收僅10幾億元，但今年會開始成長，「且去年銷售自建案量體達600億元，未來很有看頭。」

事實上，2024年愛山林（2540）營收111.6億元，年增37.7%，並創歷史新高紀錄。去年，愛山林代銷事業賣出千億元案量，指標大案包括「宏道新竹帝寶」、「都廳大院一、二期」都各自賣出百億量體，另外還有自建案板橋「帝景3號」、「帝景5號」完工入帳認列營收。

展望今年，愛山林代銷事業將再推出2307億元，其中規模最大的是中和「左岸明珠」，該案總銷高達388億元，同時也是合建案，愛山林占46%。

值得關注的是，愛山林近年積極布局自建案，將開始收穫成果，今年預計交屋個案的合計總銷達147億元，包括屏東「花園帝寶」、三重「市政官邸1號」、新竹「新竹帝寶8-1、8-2、8-3」。

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