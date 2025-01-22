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高鐵南延拍板定案3站影響大　屏東房價1字頭短空長多

▲▼ 高雄車站,火車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高鐵南延屏東計畫採用「高雄方案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵南延屏東計畫採用「高雄方案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，以左營、高雄、屏東3站影響最大，根據統計，近5年屏東站還在1字頭房價，左營站周邊已有一倍漲幅。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

行政院長卓榮泰之前宣布高鐵南延屏東計畫採用「高雄方案」，未來高鐵將沿著台鐵高雄鐵路地下化旁路廊，以地下化方式進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，同時高雄車站周邊也將搭配大都更計畫，透過土地整合，帶動區域房市逐步升溫。

高鐵南延影響最大的區域就是高鐵左營站、高雄車站、屏東站周邊房市，根據統計，近5年周邊房價變化，屏東站均價2020年從13.46漲至2024年18.69萬元，房價還有1字頭，左營站去年均價飆升到42.75萬元，已出現一倍的漲幅。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，近年左營站周邊受台積效應激勵，已有一波漲幅，高雄站一直是高雄市中心價格窪地，未來除共構話題外，加上亞灣2.0計畫及小港機場新國際航廈計畫持續推進，各項利多相互加乘，促使區域發展進入第二曲線。

車站 2020 2021 2022 2023 2024 近五年漲跌幅
高雄高鐵左營站生活圈 20.59 29.14 30.92 35.81 42.15 105%
高雄火車站生活圈房價 17.86 15.61 29.04 29.17 31.87 78%
屏東縣六塊厝站生活圈 13.46 11.88 12.68 15.25 18.49 37%

▲高鐵南延主要經過站點房價變化。單位：萬元。資料來源：實價資料。資料彙整：全向科技房產中心。（ETtoday製表）

鄭啟峯指出，目前高雄火車站周遭以中古屋市場為主，附近「71期重劃區」釋出大量土地，未來還有「捷運黃線Y10聯開案」將興建住宅。

另外，高雄車站周邊日勝生集團取得的「高雄車站站東舊宿舍公辦都更案」，以及經歷4年整合的「站前建國路」民辦都更案，該案實施者由三地集團旗下高雄客運取得，將興建2棟分別為24樓的商辦大樓、26樓的住宅大樓，預計2028年完工，周邊房市相當受矚目。

至於增設的高鐵屏東站，將設在屏東台鐵六塊厝站一帶，住商不動產屏東尊皇明正加盟店東楊信華表示，該區屬於高鐵特定區，附近還有新設的屏東榮總、及屏東科學園區等建設，隨高鐵南延方案底定，再度刺激區域發展。

楊信華表示，高鐵延伸屏東議題已經發酵多年，去年12月底終於拍板定案，周邊房價目前緩漲，加上新案也不多，中古屋拉低區域均價，雖然要經歷交通陣痛期，隨屏東市中心新案已經站上3字頭，未來該區推案房價將進一步與屏東市區接軌。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝　在地：差一條路「單價差70萬」

關鍵字：高鐵南延屏東房市高雄屏東左營

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