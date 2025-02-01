接待中心樣品屋的「10大陷阱」　大揭秘

▲看屋照。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者潘姿吟／綜合報導

參觀接待中心的樣品屋時，許多人總是被眼前精緻的裝潢與巧妙的設計吸引，開始想像未來的家會如何實現夢想中的生活。然而，你是否想過，這些樣品屋真的完全符合你未來的需求嗎？事實上，樣品屋與實品屋之間有著不小的差距，尤其是樣品屋中隱藏著許多陷阱，讓買房者可能面臨未來的使用不便甚至額外的成本。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡，帶大家將深入探討樣品屋的十大陷阱，助你練就「火眼金睛」！

樣品屋與實品屋的差異

在探討樣品屋的十大陷阱之前，首先必須了解樣品屋與實品屋的差異。樣品屋是建商在接待中心內搭建的模擬空間，主要在呈現未來房子的設計風格與可能的使用方式。這類展示空間通常由知名設計師打造，具備完整的天地壁裝潢、家具擺設，甚至燈光設計，讓買房者感受到理想居家的樣貌。然而，樣品屋只是展示空間，並不是真實的房屋，與實際交屋的狀態可能存在差距。

相較之下，實品屋則是真實的成屋，建商挑選其中一戶進行裝潢後開放參觀。實品屋的特點在於所見即所得，買方可以更接近未來的居住狀態，清楚評估裝潢的品質與材質，降低想像與現實之間的落差。因此，在理解樣品屋常見的陷阱時，認識這兩者的本質差異是至關重要的。

▲樣品屋臥房示意照。（示意圖／記者湯興漢攝）



樣品屋常見的「十大陷阱」

1. 空間尺寸不精確：樣品屋的高度與寬度常經過微調，例如天花板高度比實際成屋高、客廳寬度縮減電視或家具擺設，造成視覺上的錯覺。

2. 隔間材質與厚度不符：樣品屋為營造空間感，可能使用極薄的隔間牆或透明玻璃來取代實際成屋的牆面，導致未來實際居住空間感受大打折扣。

3. 房門與迴轉空間消失：樣品屋常省略房間門或門的迴轉空間，容易讓買家忽略房門所需的實際使用範圍。

4. 大量使用玻璃與鏡面反射：為擴大空間感，樣品屋喜歡採用玻璃或鏡面裝飾，讓15坪的空間看起來像20坪，但實際使用面積不變。

5. 假櫃體迷惑視覺：樣品屋可能以門片模擬收納櫃，實際上裡面是牆壁而非空間，導致未來需要額外設置櫃體。

6. 消失的玄關與電器櫃：小坪數樣品屋中，常見玄關、鞋櫃或廚房電器櫃被省略，造成未來居住時空間規劃不便。

7. 縮小尺寸家具：樣品屋可能使用特殊尺寸的家具，例如縮小版沙發或餐桌，讓空間看起來寬敞，實際上無法擺放標準家具。

8. 選配品未標明：樣品屋內的木地板、廚房設備、中島檯面等，常為選配項目，需額外加價，但不一定包含在房價中。

9. 改動原始格局：為提升空間感，樣品屋可能將陽台外推、改掉房間或新增夾層，這些設計若涉及違法，可能無法實現。

10. 採光不可信：樣品屋的採光設計常利用額外光源或虛假的天窗來增強明亮度，實際房屋可能無法達到相同效果。

安怡提醒，樣品屋的確能帶來美好的想像，但參觀時務必要保持理性，針對細節逐一檢查，避免因迷惑而做出錯誤判斷。而實品屋則提供更真實的體驗，但仍需仔細核對裝潢範圍與品質，確保房屋符合需求。無論是樣品屋還是實品屋，唯有深入了解，才能為自己打造出理想中的家！