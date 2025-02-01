ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

接待中心樣品屋的「10大陷阱」　大揭秘

▲▼勝美欣,太平,74沿線,預售案,看屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看屋照。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者潘姿吟／綜合報導

參觀接待中心的樣品屋時，許多人總是被眼前精緻的裝潢與巧妙的設計吸引，開始想像未來的家會如何實現夢想中的生活。然而，你是否想過，這些樣品屋真的完全符合你未來的需求嗎？事實上，樣品屋與實品屋之間有著不小的差距，尤其是樣品屋中隱藏著許多陷阱，讓買房者可能面臨未來的使用不便甚至額外的成本。YouTube頻道「安怡聊房子」的安怡，帶大家將深入探討樣品屋的十大陷阱，助你練就「火眼金睛」！

樣品屋與實品屋的差異

在探討樣品屋的十大陷阱之前，首先必須了解樣品屋與實品屋的差異。樣品屋是建商在接待中心內搭建的模擬空間，主要在呈現未來房子的設計風格與可能的使用方式。這類展示空間通常由知名設計師打造，具備完整的天地壁裝潢、家具擺設，甚至燈光設計，讓買房者感受到理想居家的樣貌。然而，樣品屋只是展示空間，並不是真實的房屋，與實際交屋的狀態可能存在差距。

相較之下，實品屋則是真實的成屋，建商挑選其中一戶進行裝潢後開放參觀。實品屋的特點在於所見即所得，買方可以更接近未來的居住狀態，清楚評估裝潢的品質與材質，降低想像與現實之間的落差。因此，在理解樣品屋常見的陷阱時，認識這兩者的本質差異是至關重要的。

▲▼桃園福鄉心匯建案由購物專家進行建案採訪，由建案副專、建築師接受專訪,桃園小檜溪重劃區,桃園新建案,桃園預售屋,桃園樣品屋,建案介紹,臥室,臥房。(業配)（圖／記者湯興漢攝）

▲樣品屋臥房示意照。（示意圖／記者湯興漢攝）

樣品屋常見的「十大陷阱」

1. 空間尺寸不精確：樣品屋的高度與寬度常經過微調，例如天花板高度比實際成屋高、客廳寬度縮減電視或家具擺設，造成視覺上的錯覺。

2. 隔間材質與厚度不符：樣品屋為營造空間感，可能使用極薄的隔間牆或透明玻璃來取代實際成屋的牆面，導致未來實際居住空間感受大打折扣。

3. 房門與迴轉空間消失：樣品屋常省略房間門或門的迴轉空間，容易讓買家忽略房門所需的實際使用範圍。

4. 大量使用玻璃與鏡面反射：為擴大空間感，樣品屋喜歡採用玻璃或鏡面裝飾，讓15坪的空間看起來像20坪，但實際使用面積不變。

5. 假櫃體迷惑視覺：樣品屋可能以門片模擬收納櫃，實際上裡面是牆壁而非空間，導致未來需要額外設置櫃體。

6. 消失的玄關與電器櫃：小坪數樣品屋中，常見玄關、鞋櫃或廚房電器櫃被省略，造成未來居住時空間規劃不便。

7. 縮小尺寸家具：樣品屋可能使用特殊尺寸的家具，例如縮小版沙發或餐桌，讓空間看起來寬敞，實際上無法擺放標準家具。

8. 選配品未標明：樣品屋內的木地板、廚房設備、中島檯面等，常為選配項目，需額外加價，但不一定包含在房價中。

9. 改動原始格局：為提升空間感，樣品屋可能將陽台外推、改掉房間或新增夾層，這些設計若涉及違法，可能無法實現。

10. 採光不可信：樣品屋的採光設計常利用額外光源或虛假的天窗來增強明亮度，實際房屋可能無法達到相同效果。

安怡提醒，樣品屋的確能帶來美好的想像，但參觀時務必要保持理性，針對細節逐一檢查，避免因迷惑而做出錯誤判斷。而實品屋則提供更真實的體驗，但仍需仔細核對裝潢範圍與品質，確保房屋符合需求。無論是樣品屋還是實品屋，唯有深入了解，才能為自己打造出理想中的家！

關鍵字：房地產房產買房樣品屋預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

船員自曝「月入10萬」看中1800萬房！內行1關鍵愣勸：有風險

航運業起薪高，但想買房也不是容易事。有船員表示，他月收大概是10萬元左右，工作是合約制，一年約可休4個月，有存了300萬元當頭期款，看中好幾間1800萬的房子，不知道貸款過不過得了，貼文引發討論。信義房屋專家見狀，坦言可能會有點硬，曝光原因並給建議，可以多評估。

35分鐘前

基隆3100萬徵收補償金沒人領　地政處：再不領要充公了

根據基隆市政府地政處統計，截至2025年1月為止，基隆市的土地徵收補償費總計有3,100萬餘元尚未領取，市府提醒民眾，這些款項若在15年內未被領取，將被解繳國庫。請民眾至地政處網站「徵收補償費專區／未領取徵收補償費保管款清冊」查詢是否有自己或是家人的名字在上面，並呼籲民眾盡快查詢並申領，以免權益受損。

45分鐘前

老屋標榜「電線重拉」恐被騙　行家提3招自保

中古屋買賣糾紛，常見的除了滲漏水，還有屋主標榜全新裝潢、電線重拉，買了之後才發現並非如此。專家表示，通常新裝修細節不會寫在契約裡，大多是口頭承諾，因此建議消費者在購買前盡可能掌握屋況，或跟屋主談「先驗屋再交屋」、「預留10%保留款」等等。

1小時前

隔壁裝修「他家8條錦鯉死光光」　這事沒做好損失12萬

新加坡一名屋主裝修房屋，業者卻沒有採取防護措施，導致粉塵與碎石汙染隔壁鄰居，害得對方家中8條日本錦鯉全都死光，損失高達5000新元（約新台幣12萬元）。

2小時前

幸運贏5房超級豪宅　夫妻1原因選擇賣掉「秒變億萬富翁」

英國一對夫妻參加Omaze的抽獎活動，幸運贏得一棟占地1.4 英畝的豪宅，然而這對夫妻卻因為不想搬家，選擇將豪宅以300萬英鎊（約台幣1億多元）賣出，瞬間成為億萬富翁。

2小時前

陸敬民／新房市指南針！　2025房價走勢全看寶佳策略

去年上半年房市挾全台股市站上2萬點、新青安等政策利多，各大建商火力全開，下半年央行連續出手打炒房、資金緊縮，造成市場買氣出現急凍。

3小時前

大樓傳詭異聲　男目睹「怪臉男住地下室」嚇：都市傳說是真的

美國奧勒岡州一名男子在大樓內聽到怪聲，與遇到一連串詭異事件，才發現一名奇怪男子居然住在公寓地下室長達好幾周，驚悚故事曝光在網路後爆紅，獲得1百多萬點閱。

4小時前

嘉義縣市蓋社宅　3案近1000戶興建中！

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。國家住都中心在嘉義縣市規劃興建共計6戶，其中興建進行中的有3案、待開工的2案與仍在規劃中的1案。

5小時前

2024手骨最粗！　神秘自然人近35億買蘆竹1.6萬坪農牧用地

2024年北台灣單筆最貴的2筆純土地交易，分別位於桃園蘆竹、新北泰山，總價都達33億元。前者為工業區農牧用地，最大價值在於未來有望變更為建地；後者則是愛山林購入的帶照土地，商仲分析，對買賣雙方來說交易價格都頗漂亮，達到雙贏局面。

5小時前

台中3「最貴」土地總值110億　名車車廠、貴族幼兒園被踢出七期

盤點台中2024年土地總價最高的3筆交易，毫無意外全數落在七期重劃區，3筆合計金額達110.77億元，且都是大塊有地上物的精華土地，專家直言，七期主掌台中政經中心地位難以撼動，即使土地價高難以取得，開發商仍舊勇於搶進。

6小時前

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

昔台中最奢飯店將改建　2025..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

台中3「最貴」土地總值110億..

女帶2毛孩住特斯拉旅行　比租房..

租客失聯　「家具搬光」滿地垃圾..

大樓傳詭異聲　男目睹怪臉男住地..

全台最富里中古均價6字頭　在地..

北台灣預售解約戶竹北登冠　專家..

年所得破200萬　台中最富里房..

2024台中預售解約94件　3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月入10萬船員看中1800萬房..

3100萬徵收補償金沒人領　基..

老屋標榜「電線重拉」恐被騙　行..

隔壁裝修「他家8條錦鯉死光光」

幸運中5房豪宅　夫妻賣掉變億萬..

陸敬民／新房市指南針！　202..

大樓傳詭異聲　男目睹怪臉男住地..

嘉義縣市蓋社宅　3案近1000..

2024手骨最粗！　神秘自然人..

台中3「最貴」土地總值110億..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366