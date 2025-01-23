昔釀64死「衛爾康」土地求售10年　1建設迎新轉機

記者陳筱惠／台中報導

1995年台中市西區靠近日興街交叉口的衛爾康西餐廳的火災事故，共造成64死，為台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災，經過30年，台中捷運藍線即將動工，該土地終於要迎來轉機。

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▲1995年台中市西區衛爾康西餐廳火災事故，共造成64死，為台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災。（圖／記者陳筱惠攝）

就在衛爾康西餐廳發生大火後，該塊土地租給五金賣場經營約10年時間，隨後則是不斷出現求售訊息，該塊地面積約134坪，屬於住三建地，地理位置臨主幹道台灣大道，但經過10多年求售，過去不少人只聽到是「衛爾康」就打退堂鼓。





▲經過30年，台中捷運藍線即將動工，該土地因坐落站點第一排，終於要迎來轉機。（圖／記者陳筱惠攝）

日前交通局對於捷運站點的公開展覽版本中，有將衛爾康西餐廳原址劃為站點範疇，不少民眾認為，該塊土地求售10幾年，過去該地從原先開價1.8億元，之後降價至1.4億元，如今以每坪不到100萬元的價碼出售，以為要迎來曙光。

但據知情人士表示：「據《變更臺中市都市計畫主要計畫》中，衛爾康原本有被劃入捷運站點（B17-1）的範疇，本來是可以協議價或是採聯合開發與市府合作，但後續受地主認為還是買賣為主，因而最新版本則已經剔除該土地範疇。」

不過21世紀不動產資深經理沈政興認為：「屋主等的時間夠久，若放在一般土地，其實可能還要再等個10幾年，該地雖未劃入捷運站範疇，但也因捷運迎來轉機，134坪土地說大不大說小不小，適合做辦公室、旅館或是小商店，未來又是捷運出站第一排，價值不言而喻。」

沈政興也說：「該土地從過去單坪開價百萬元，到現在開價接近百萬元，歷經時間洗禮，也從開價過高到現在符合行情，從開始的只租不賣、到過去只賣不租，這塊台中人心中的痛等了10多年，也算苦盡甘來。」

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