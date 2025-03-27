惋惜1商圈快不行「最慘時倒30多家」　台大校友超有感：淒涼

▲公館商圈曾經很繁榮。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

公館商圈有多線公車與捷運松山新店線匯集，加上附近有多所大學校區，商家林立，十分繁榮。不過，就有網友發現，從疫情開始，有一陣子經常看到店家紛紛倒閉，新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家，到現在林林總總空的店面可能還有十來間，感嘆台大公館商圈是不是快不行了。

有人在PTT的Gossiping板問卦「台大公館商圈是不是快不行了啊？」引來網友回文，回想新冠疫情時期通勤搭車，每天路過都會看一下倒了幾間店面，當時新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家。直到現在，還有十幾間空的店面。其中，還有一間店面一直掛著「禮儀社即將開幕」的布條，不知道是不是都更沒談好被切割。

接著，他提到台電大樓那邊有兩塊地已經在都更了，直嘆「這些房東撐著，不如早點都更換個新氣象。」話鋒一轉，他又說「不然變成現在清幽清幽的感覺也不錯，至少新生南路騎YouBike還蠻舒服的。」

貼文引發討論，「自從車輪餅倒了以後，我就拒絕去那邊吃東西了」、「那邊一堆店八點多就收了」、「現在放著也沒房租啊！NET那間空幾年了，星巴克那間也有空半年了吧」、「想想以前我還在大世紀戲院看機器戰警2，以前那邊真的是熱鬧。」也有人表示，「都市型態改變，大家比較喜歡逛商場、徒步區，東區不也是這樣漸漸沒落？轉型成高級餐廳。」

事實上，約2年前就有網友表示，畢業之後難得北上，到台大附近走走有感而發，回憶大學時期，羅斯福路整條路商店繁榮，幾乎沒有空租的店面，「但這次上去，一堆都沒開，都在招租，感覺有點淒涼」，甚至還有空超過半年的店面。雖然大家都說現在少子化，但是他觀察後並不這樣認為，「明明台大學生一點都沒有變少，甚至研究生還越來越多」，納悶公館商圈為何沒落？

話題引來眾人分析，點出網購發達、疫情、捷運地下化應該都有影響，「除了在那邊唸書的，現在很少有人會特地跑去公館」、「學生都用電商，加上房東不讓利，整體商圈當然沒落很多」、「商圈轉移」、「台北本來就很吃國際觀光客」、「房租貴、網路購物」、「以前在公館轉車的超多，現在少了非常多」。

還有網友指出，捷運地下化是最主要的原因，「以前住在中永和新店的人都要在公館換車，現在有捷運還有很多別的路線選擇，人氣的基本盤已經不同」、「以前很多人會在公館附近轉車，因為這個地方是大安、信義、文山、新店、永和等地的交界地，以前轉車會有人順便在附近逛逛形成商圈，後來捷運地下化後，轉車停留的人大幅減少，也就沒落了。」