ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

惋惜1商圈快不行「最慘時倒30多家」　台大校友超有感：淒涼

▲▼公館商圈現況。（圖／記者黃靖惠攝）

▲公館商圈曾經很繁榮。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

公館商圈有多線公車與捷運松山新店線匯集，加上附近有多所大學校區，商家林立，十分繁榮。不過，就有網友發現，從疫情開始，有一陣子經常看到店家紛紛倒閉，新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家，到現在林林總總空的店面可能還有十來間，感嘆台大公館商圈是不是快不行了。

有人在PTT的Gossiping板問卦「台大公館商圈是不是快不行了啊？」引來網友回文，回想新冠疫情時期通勤搭車，每天路過都會看一下倒了幾間店面，當時新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家。直到現在，還有十幾間空的店面。其中，還有一間店面一直掛著「禮儀社即將開幕」的布條，不知道是不是都更沒談好被切割。

接著，他提到台電大樓那邊有兩塊地已經在都更了，直嘆「這些房東撐著，不如早點都更換個新氣象。」話鋒一轉，他又說「不然變成現在清幽清幽的感覺也不錯，至少新生南路騎YouBike還蠻舒服的。」

貼文引發討論，「自從車輪餅倒了以後，我就拒絕去那邊吃東西了」、「那邊一堆店八點多就收了」、「現在放著也沒房租啊！NET那間空幾年了，星巴克那間也有空半年了吧」、「想想以前我還在大世紀戲院看機器戰警2，以前那邊真的是熱鬧。」也有人表示，「都市型態改變，大家比較喜歡逛商場、徒步區，東區不也是這樣漸漸沒落？轉型成高級餐廳。」

事實上，約2年前就有網友表示，畢業之後難得北上，到台大附近走走有感而發，回憶大學時期，羅斯福路整條路商店繁榮，幾乎沒有空租的店面，「但這次上去，一堆都沒開，都在招租，感覺有點淒涼」，甚至還有空超過半年的店面。雖然大家都說現在少子化，但是他觀察後並不這樣認為，「明明台大學生一點都沒有變少，甚至研究生還越來越多」，納悶公館商圈為何沒落？

話題引來眾人分析，點出網購發達、疫情、捷運地下化應該都有影響，「除了在那邊唸書的，現在很少有人會特地跑去公館」、「學生都用電商，加上房東不讓利，整體商圈當然沒落很多」、「商圈轉移」、「台北本來就很吃國際觀光客」、「房租貴、網路購物」、「以前在公館轉車的超多，現在少了非常多」。

還有網友指出，捷運地下化是最主要的原因，「以前住在中永和新店的人都要在公館換車，現在有捷運還有很多別的路線選擇，人氣的基本盤已經不同」、「以前很多人會在公館附近轉車，因為這個地方是大安、信義、文山、新店、永和等地的交界地，以前轉車會有人順便在附近逛逛形成商圈，後來捷運地下化後，轉車停留的人大幅減少，也就沒落了。」

關鍵字：台大公館商圈倒閉沒落店面PTT

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月薪3萬多「買不起雙北房」　網有感：打算往南邊找工作

雙北的房價高，很多人即便努力工作許久，也未必能存到足夠的頭期款。近日就有網友發文透露，她的月薪3萬元，哪怕不婚不生，卻還是買不起房子，因此她便有意改往高雄發展，並在當地買房。貼文曝光後，掀起底下網友討論。

4分鐘前

惋惜1商圈快不行「最慘時倒30多家」　台大校友超有感：淒涼

公館商圈有多線公車與捷運松山新店線匯集，加上附近有多所大學校區，商家林立，十分繁榮。不過，就有網友發現，從疫情開始，有一陣子經常看到店家紛紛倒閉，新生南路羅斯福路路口到基隆路口就倒了三十多家，到現在零零總總空的店面可能還有十來間，感嘆台大公館商圈是不是快不行了。

22分鐘前

王品撤出「台中大竹筍」後半年　房東證實：北市30年牛排館來了

王品集團旗下頂級牛排品牌「THE WANG」去年11月底低調熄燈後，位於台中七期NTC國家商貿中心一樓的店面隨即釋出，市場關注新租客將會是誰。網友瘋傳接手的為來自台北、擁有30年歷史的經典牛排館，實際詢問房東，對方也低調證實為餐飲業且同樣是牛排館。

30分鐘前

罕見！等價交換房產　他慘噴75.6萬房地合一稅

北區國稅局今（27）日分享房地合一稅罕見核課案例。小莊（化名）與好友小陳（化名）協議將手中近2000萬元房地產等價交換，想不到小陳申報房地合一稅應納稅金為「0」，而自認沒有金流的小莊未申報房地合一稅，遭國稅局抓出漏稅54萬，連補帶罰課75.6萬元稅金。

59分鐘前

2年前租接待中心遭罰　博愛路店王現每月37萬再租「同業」

博愛路史上租金最高的「店王」，被認定為歷史建築，2023年因租給接待中心，被罰80萬元。如今，該店面以每月37萬元出租，租客一樣是接待中心，但文化局表示，只要不違反《文資法》第34條，破壞建物本身，是可以出租使用的。

1小時前

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業　原址將由建商改建引熱議

「第一火烤兩吃」位於高雄鳳山，在地經營20年，主打300元吃到飽，多年來累積不少死忠粉絲，沒想到該店無預警透露，因地主改建結束營業，據了解，該地由鑫瑨建設以4933萬元取得，在地透露，未來該店將另覓地點經營，信義房屋專家表示，危老整合可創更大效益。

3小時前

暴風圈推案！　Q4雙北進51場新案「僅2場完銷」

去年雙北共進場51場預售案，觀察目前只有2案完銷，占比僅3.9%，房市慘況不言可喻。專家表示，順利完銷的2案除了案量不大，也都規劃為小宅，單價雖然不低，但總價還有機會壓在1000多萬元內，總價為王戰勝冷氣團。

4小時前

台灣土地公釋出10公頃地　說明會現場「好市多」也來了　

有「台灣土地公」稱號的台糖公司，近期即將釋出台中、南投兩大精華地段的地上權案，總面積近10公頃，招商說明會的現場，吸引超過20家知名企業與建商參與，其中更有美式賣場龍頭好市多。

4小時前

承德大道串聯台北雙門戶　「炎洲隱玉」立足黃金縱軸核心

隨著北市發展位移，承德路串起新舊商圈、藝文與科技聚落，形成一道黃金縱軸，住宅價值不言而喻，大道首排豪宅林立，其中立足於黃金縱軸核心的「炎洲隱玉」坐擁三面臨路角地，同時享有雙捷運優勢，地段珍稀引起市場關注。

5小時前

囤物惡房東害6死大火　興中街7樓建物法拍單價跌破9萬

台中市興中街一棟7層樓建物，即將在下月進行第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元，較一年前首拍的底價7710萬元腰斬。然而，該建物過去曾發生重大火災，導致6死6傷慘劇，實際走訪現場，一樓仍有大量雜物，專家認為，投資人恐仍卻步。

6小時前

李榮浩被汪蘇瀧肩膀攻擊 他自嘲是「帶刺蝴蝶」XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣土地公釋出10公頃地　說明..

墾丁台灣祭「民宿1晚895→7..

樓下住戶要施工！　過來人曝解法..

蔡英文永和鄰居賣房　河景宅開價..

為何有線電話「不用插電」　答案..

高雄知名骨科拓展新據點　分院地..

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業..

每戶56萬！　長照機構買下90..

3位房東樂歪！　醫美砸25萬入..

囤物惡房東害6死大火　興中街7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月薪3萬多「買不起雙北房」　網..

惋惜1商圈快不行　台大校友超有..

王品撤出「台中大竹筍」後半年　..

罕見！等價交換房產　他慘噴75..

2年前租接待中心遭罰　博愛路店..

鳳山300元吃到飽老店自曝歇業..

暴風圈推案！　Q4雙北進51場..

台灣土地公釋出10公頃地　說明..

立足承德首席「炎洲隱玉」內外兼..

囤物惡房東害6死大火　興中街7..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366