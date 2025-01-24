北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因





▲羅斯福路一段「原民大樓」外牆石材剝落。（圖／記者黃彥傑攝）

記者項瀚／台北報導

羅斯福路一段「原民大樓」驚傳傾斜，但建管處表示，初步認為該大樓無傾斜，未影響結構安全，僅外牆石材剝落，將依法裁罰該大樓管理單位6萬元。經查該大樓屋齡僅約20年，所有權人是中華民國。

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中正區羅斯福路一段上的「原民大樓」下午突然傳出建築物大樓左傾歪斜。警方第一時間協助原住民族語言研究發展基金會員工全數撤出，避免有更多危害，所幸目前無人員受傷。

台北市建管處最新表示：「本案經現場專業公會技師勘查，初步認為大樓並無傾斜，建物內部無裂痕，僅外牆石材剝落，未影響結構安全。」

台北市建管處表示：「目前現場已設置封鎖線，建管處將依法裁罰該大樓管理單位6萬元，並限期改善外牆石材脫落問題，同時要求儘速清除掉落於2棟間的石材，以確保公共安全。」

經查，「原民大樓」為地下3層、地上11層建物，屋齡僅約20年，所有權人是中華民國，登記在行政院新莊聯合辦公大樓。

建築師劉獻文表示，通常外牆剝落比較常發生在屋齡30年以上，甚至40、50年的老屋身上，而「原民大樓」屋齡20年就有這種狀況，在天氣熱脹冷縮、先前地震影響之下，加上其外牆使用大面積石材，增加剝落的機率。

而「原民大樓」一側是老透店，另一側為屋齡41年的住辦社區「金瑞大樓」，經查實價登錄，「金瑞大樓」9樓、18坪住宅在去年11月剛成交，總價2215萬元，換算單價120萬元。

▲「原民大樓」旁一測是老透店，另一側為屋齡41年的住辦社區「金瑞大樓」。（圖／翻攝自Google Maps）

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