居家「常見3煞」恐漏財、脾氣差！　專家教趨吉避凶化解術

▲對門煞家人間容易產生口舌紛爭，可在門上掛上珠簾即可輕鬆化解。（圖／狸樂聚提供）

圖、文／CTWANT

新的一年到來，如何透過居家裝潢開運？裝修媒合平台狸樂聚指出，居家常見且應避免的3種煞分別為，穿堂煞、對門煞、壓樑煞，在居住上較會產生空氣不流通、人員不易進出，甚至造成心理壓力、隱私度不足等缺點，狸樂聚提供裝修擺飾錦囊妙招，建議不論是正打算裝修、未來有裝修計畫，或是房屋早已裝潢好的民眾，可檢視居家風水，達到趨吉避凶效果。

一、穿堂煞 讓你錢財一路空

首先，新建房屋因房價高漲，為降低總價、強調坪效，多會捨棄玄關、走道等空間，因此最常出現「穿堂煞」，也就是大門一打開就正對陽台落地窗，進出動線為一直線，氣流直接穿過屋內，無法聚氣，在風水上的影響為財氣無法聚集，容易導致漏財。

除了大門對落地窗的格局外，其他如大門對窗戶、後門等，也都屬於的穿堂煞一種，從科學角度來看，則是兩個通風口相對，室內氣流快速流動，居住者健康易受影響。狸樂聚指出，可以透過在大門口設置屏風或植栽，來阻擋氣流直衝化解。

二、對門煞 錢財難測、脾氣暴躁

同樣因為現代住宅室內空間普遍不足，受先天格局的限制，因此較常出現2扇門正對，形成氣場相沖的「對門煞」，包含房門對房門，或房門正對廁所門、廚房門等情形，風水上認為對門煞會造成氣場相沖，家人間容易產生口舌紛爭，甚至漏財等情形。

實際居住上，房門對房門格局，家人間出入房間動線受對門影響，同時缺乏隱私，自然心情不佳，彼此易產生口角；而房門正對廁所門及廚房門，都會受到家人使用時產生的噪音，甚至水氣、臭味、油煙味影響，身心健康狀態都日漸下滑。狸樂聚建議，民眾可在門上掛上珠簾，或擺放隔間屏風化解對門煞所帶來的缺點。

三、壓樑煞 重挫主人運勢

家中有大樑是多數民眾在購屋時最避諱的格局，特別是在沙發、床鋪等休憩空間正好位於橫樑下，在居家風水上，也就是俗稱的「壓樑煞」，被認為將重挫主人運勢，若壓樑煞出現在主臥室，甚會導致夫妻口角、情感失和等情形。

壓樑煞為住家帶來壓迫感，長時間待在樑的下方，會讓人無法放鬆，心理上產生壓力，進而影響到睡眠、情緒、健康狀態，日常生活工作，與人相處當然會出錯產生衝突。狸樂聚表示，較容易的方法為移動家具，避開橫樑，又或者透過裝修手法如假天花板來遮住樑柱，就可以輕鬆解決壓樑的困擾。

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