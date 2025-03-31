男友買房「她卻不想結婚了」　女曝真實原因！一票人吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友交往3年，對方買了間房，也希望未來她能一起住進去；然而，她卻產生悲觀的想法，覺得似乎無法跟他結婚了。對此，部分網友認為，女方想太多；不過，也有許多人能理解，直呼「不能接受就不要勉強吧！」

女網友在Dcard發文提到，跟男友交往快3年，對方在家裡的催促下買了房，也希望未來她能一起住進去，「我都盡量不參與這間房的大小事，覺得那是他們家買的房，不是我們兩個人的家，跟男友提過兩三次這件事，他覺得這就是我們要住的地方，目前沒辦法解決我的困擾，但仍希望我可以參與裝潢什麼的。」

原PO坦言，照現在的狀態，倘若未來真的結婚了，自己會有寄人籬下的感覺，分擔家計也會覺得是幫忙付房租，「在他買房之後，我跟他提過希望是結婚後兩個人一起買房，對我比較有一點保障，他覺得我這樣是不信任他。我從小單親長大，本來就對婚姻沒有信心，男友買房後，更加覺得我們沒辦法一起有一個家。」

最後，她無奈直呼，「男友已經到了適婚年齡，我不想耽誤到他，大家有類似的經驗知道怎麼解嗎？或是覺得我的觀念很欠罵，也可以罵罵我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「我覺得妳想太多了，男方顯然是因為未來的計劃中有妳，所以買房會考慮到妳的喜好」、「妳又沒出錢，不知道為什麼擔心沒保障？」「沒差吧！幫他決定裝潢，反正先不出錢就好，畢竟先買對妳沒保障」、「想東想西一堆，看起來妳男友就是個直男腦袋，根本沒想這麼多而已」、「觀念問題吧！是我就覺得住免錢的很爽，反正不用繳房貸」。

不過，也有人能理解，直言「沒妳名字就不要出錢，感情好時都沒事，但未來誰知道呢」、「他就沒有要跟妳另外買，希望妳跟他家人一起住」、「跟我表哥的前女友狀況一樣，後來他們分手了」、「妳的顧慮是對的。如果男方認真想跟妳結婚，就應該要考慮到妳的心情，妳可以再觀察他的態度，未來有沒有打算買第二間掛妳的名字，或是換屋」。