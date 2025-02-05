交屋潮來襲！　建商：2因素使「折價下車客」出現

▲2024年全台核發住宅使照達13.8萬宅，創29年新高，進入大量交屋潮。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者項瀚／綜合報導

2024年全台核發住宅使照達13.8萬宅，創29年新高，進入大量交屋潮。建商業者表示，交屋客基本上都是3年前購入，大家都有賺，且獲利幅度都不小，加上在當前市況不佳的情況下，一定會有人想折一點價下車，過去漲越多的地方，折價空間越大。

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住商機構統計內政部資料，2024年全台住宅類核發建築物使用執照達13萬8180宅，創下自1996年以來最高紀錄。全台住宅類核發使照總樓地板面積則達584.9萬坪，也是自2007年以來最高，進入大量交屋潮。

進一步觀察自2023年下半年起至2024年底，扣除工作日較少的2月，連續17月單月住宅使照宅數都達破萬宅規模，其中以桃園市、台中市居多。

▲近年全台住宅的建照、使照核發數量統計。（圖／住商統計）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「以平均工期約3年來看，約是自2020年起建商大舉推案，此走勢與房市大盤相符，上一波多頭房市起漲點，即是以2020年為開端。」

徐佳馨進一步表示：「累計至2023、2024年陸續出現大批交屋潮，全台進入歷年罕見交屋潮，此波是否在市場衍生巨大賣壓，有待時間觀察。」

徐佳馨補充，自去年9月央行打房，沖淡過去新青安帶起的低總價案場買氣，雖說近期銀行申貸限縮問題已稍弱，但房貸款利率仍屬較高檔次，打擊市場買氣，近年最大交屋潮持續推波助瀾，推案剩餘餘屋有待去化，「估今建照核發數量應相對低檔。」

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示：「交屋客基本上都是3年前購入，大家都有賺，且獲利幅度都不小，在當前市況不佳的情況下，一定會有人想折一點價下車，過去漲越多的地方，折價空間越大，認為雙北地區修正最多5%，中南部部分區域可能來到10%。」

蕭傑楷說：「919央行祭出第七波選擇性信用管制後，市場交易急凍，預期Q2會有些微的價格修正，量能才會再釋放出來。」

另外觀察建照部分，2024年住宅類核發建照數量達15萬6791宅，較2023年成長約7.3%。以8月核發建照達2萬1728宅最多，同時也創下從2006年有單月數據以來歷史新高。

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