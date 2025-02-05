不只年貨大街頭獎同一人引戰　網諷內埔星巴克「怎會開在這」

▲星巴克開在內埔，在地人自嘲「怎會開在內埔鳥不生蛋的地方」，留言網友戰成一團。（圖／翻攝自Instagram／eva_su_0119）

記者張雅雲／高雄報導

屏東內埔年貨大街抽獎活動，連續2年都是同一人中頭獎，引發爭議，內埔一舉從在地鄉鎮躍居全國焦點，連星巴克1月底進駐內埔，都引來在地人自嘲「怎會開在內埔鳥不生蛋的地方」，留言網友戰成一團。專家表示，內埔人口為屏東縣前三名，房價最高已站上3字頭。

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近期屏東內埔年貨大街的抽獎活動，連續2年都是同一人中頭獎，整起事件鬧得沸沸揚揚，連星巴克進駐屏東內埔鄉，設立的首間內埔門市，1月25日才剛開幕，也被在地人在Instagram自嘲「鳥不生蛋的內埔要開星巴克了」，引來網友戰成一團。

有在地人直指「內埔哪鳥不生蛋，是你沒發現好玩好吃的地方而已，上次花燈節來了一堆人，年街擠爆哪裡鳥不生蛋？」也有網友持不同意見，認為「查Google Maps一下，才知道內埔在哪裡。」

根據屏東縣政府民政處統計，截至2025年1月，屏東縣以屏東市人口最高，達19萬2509人，其次為潮洲5萬3598人，緊追在後的就是內埔，共有5萬2616人。

排名 行政區 人口數 1 屏東市 19萬2509 2 潮州鎮 5萬3598 3 內埔鄉 5萬2616 4 萬丹鄉 4萬8939 5 東港鎮 4萬5953

▲屏東縣人口排名TOP5。資料來源：屏東縣政府民政處。（ETtoday製表）

富山不動產店東邱璿樺表示，內埔鄉人口數位居屏東縣前3名，有一定消費力，加上該區有國立屏東科技大學、美和科大設立，還有不少學生族群，租屋市場也相當成熟，最熱鬧的區域位於廣濟路、媽祖廟周邊，沿線商家林立，商業機能發達。

邱璿樺表示，星巴克堪稱是景氣發展指標，代表連鎖品牌也相當看好內埔，該區早期推案以透天為主，近期開始有華廈案推出，目前預售案成交價坐2望3，根據實登，預售案成交單價最高已達每坪30萬元，創內埔歷史新高，華廈2房含車位總價約600~700萬元，3房含車位約800~900萬元。

新透天無電梯總價1500~1600萬元，有電梯約2000~2200萬元，中古透天屋齡10~20年，依屋況不同，總價落在800~1000萬元，邱璿樺說：「全新3房華廈與中古透天價格差不多，有愈來愈多年輕人捨透天住華廈，連帶華廈房價逐年上漲。」

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