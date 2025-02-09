房仲：2024年新案均價　基隆漲35%最高、剩5縣市2字頭

▲全台新案售價2字頭僅剩5縣市。（示意圖／ETtoday資料照）



文／中央社

住商機構7日表示，去年上半年房市熱，直到9月央行祭出第7波信用管制，使房市急凍。不過觀察2024年整年度實價登錄，盤整各縣市預售案平均成交單價，以漲幅來看，基隆市年漲幅35%最多；另外全台新案售價2字頭僅剩5縣市，包括宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣和屏東縣。

住商機構7日發出新聞稿，盤整2024年預售案平均成交單價漲幅最高的前3大縣市，房價漲幅最高為基隆市，平均單價為新台幣42.8萬元，和2023年相比，年漲幅35%；第2名為苗栗縣，平均單價為37.6萬元，年漲幅24.1%；第3名為嘉義市，平均單價34.6萬元，年漲幅23.6%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024年房價漲幅前3名縣市均受話題帶動，如基隆市具有捷運議題，苗栗有竹科客外溢效應，嘉義則受惠半導體龍頭進駐，有助於價格表現。

全台2024年新案成交平均單價在30萬元以下，包括宜蘭縣28.4萬元、花蓮縣29.4萬元、南投縣28.8萬元、雲林縣25.2萬元和屏東縣24.4萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，觀察全台各縣市新案行情，僅剩宜蘭、花蓮、南投、雲林及屏東等處為碩果僅存的2字頭縣市，顯示全台去年下半年起雖交易量大減，但具剛性需求或有產業、軌道經濟議題之縣市，房價仍頗具有支撐力道。

不過她指出，適逢房市寒冬，加上預售屋已禁止轉約，購屋者應居安思危，慎選未來地段與周邊機能，否則待房市反轉氛圍漸濃，不動產流動性差，對自身財務會是一大挑戰。