女房客住32年搬走　房東進門一看大驚：屋況超讚

▲女房客住了32年後搬走，但房東一進門驚訝發現，屋況保持非常好。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國緬因州一名房東發現，女房客近期退租搬走，總計住了32年，但屋況依舊完好，「很難再找到有地方是住了32年還可以維護如此完好」，令他震驚不已。

Newsweek報導，這名女房客自從1992年以來就住在此處，房東札法爾（Syed Zafar）2024年5月買下這間房子，在女房客退租後，他來到這間房子進行查看確認，但一走進屋內，他就感到相當驚訝。

「我真的大吃一驚」，札法爾直言，屋況看起來完全不像已經住過32年的樣子，地毯、地板完好無損，電器還比1993年出生的札法爾還要老舊，「很難再找到有地方是住了32年還可以維護如此完好」。

這間房子準備進行全面裝修，接著再次出租。札法爾也把房屋內部的樣貌拍成影片上傳TikTok平台，至今吸引超過2.5萬讚。

許多網友看完影片表示，「哇！幾乎一塵不染，她把這個地方維持在很好的狀態」、「不用翻新太多，有很多人會喜歡（這樣的房子），但把櫥櫃重漆吧」。也有人說，無法想像要租屋32年。

▼這間房子準備進行全面裝修，接著再次出租。（圖／翻攝自TikTok）