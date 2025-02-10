「中南部北漂」最愛買新北這區　在地：經歷了很長一段2字頭期





▲新北市29個行政區中，林口區的中南部屋主比例最高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北市林口區的中南部屋主比例最高，其次為淡水區。專家表示，對於北漂族來說，比較容易選擇具新興重劃區、房價相對親民的區域，雖然林口房價現已漲高，但過去仍有很長一段時間僅1~2字頭。

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新北市29個行政區中，林口區的中南部屋主比例最高，達2.9%，也就是指屋主設在台中、台南、高雄，但在林口有購入房屋。其次則為淡水2.5%、石碇2.4%。

房市專家何世昌表示，對於北漂族來說，比較容易選擇新興重劃區、房價相對親民的區域，現在雖然林口新案均價漲到5~6字頭，但過去仍經歷了很長一段1~2字頭的時期，到了2008年還能買到2字頭，前一波房市空頭也還有3~4字頭。

中信房屋捷運林口站加盟店長李文傑表示，林口周圍科技廠、工業區多，許多科技業人士北漂工作，就近就會選在林口買房，搬上來後可能還沒結婚生子，沒有遷戶籍的需求，因此戶籍還在中南部。

不過，李文傑補充，除了中南部地區，林口更多的買盤是來自台北的脫北族，「很多人工作還是在雙北，但基於林口房價相對親民，又有新的街廓、機捷、緊鄰國道等優勢，因此跑到林口買房，並以通勤上下班。」





▲李文傑表示，林口有更多的外區買盤來自於雙北。（圖／記者項瀚攝）

李文傑補充，林口是人口持續正成長的縣市，「在大家都在說少子化、學校招生辛苦的時候，林口卻呈現爆滿，就連要入學私立幼兒園，都可能要在小孩出生前排隊卡位。」

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