東區25年「克立瑪咖啡」歇業現轉機　闆娘：不漲租有望

記者項瀚／台北報導

東區開業25年的「La Crema 克立瑪咖啡店」，傳出因店租調漲將歇業，登上各家新聞版面。但轉機出現，老闆娘最新表示：「房東女兒要漲租，但昨天遇到房東太太本人，溝通之下有望不漲租，我們可能會再續租2年。」

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▲東區開業25年的「La Crema 克立瑪咖啡店」，傳出因店租調漲將歇業。（圖／記者項瀚攝）

「La Crema 克立瑪咖啡店」於1999年開幕，至今已有25年歷史，店家以高品質咖啡著稱，尤其是有著「醬油膏」般的義式濃縮深受咖啡控喜愛，還有加入奶油的康寶藍也超受歡迎，門市內更擺放百萬音響設備，結合斑駁木地板、昏暗燈光，打造充滿日式風情的午後慵懶氛圍。

不過，先前「La Crema 克立瑪咖啡店」傳出即將歇業消息，登上各家媒體版面，傳出是不敵租金年年上漲才決定收攤，讓許多網友相當不捨。

然而，記者聯繫到「La Crema 克立瑪咖啡店」，她最新表示：「原本我們租金每月10萬元內，房東太太女兒要漲到10幾萬元，吃不消，原本確實要歇業了，但昨天跟房東太太本人溝通，她有機會願意不漲租金，我們可能會再繼續做2年。」

為何房東太太有望不漲租？她說：「我們在這做了那麼多年，房東太太也知道我們是好客戶，沒有給她添過麻煩，大家就像是一家子的人，就像是我媽媽一樣，談得來。」

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，「La Crema 克立瑪咖啡店」位於光復南路280巷，店面效益不錯，該區巷內有不少異國餐飲店家，形成集中市場效應，不過近來因新建案「鑄慕」施工中，多少對人潮有些影響，多數房東不會選在這時漲租，甚至還有房東進一步打折調降。

不過，黃獻寬指出，以地段行情來看，1樓每坪租金可達4000元，而「La Crema 克立瑪咖啡店」坪數約40坪，換算下來應有16萬元的租金價碼。

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