獨家開箱！　每月4.9萬住進忠孝復興億級豪宅「台北星鑽」

記者項瀚／台北報導

忠孝復興頂級豪宅「台北星鑽」釋出18戶標售，每戶3億元起，但不用身價上億，也能跟富豪當鄰居。該案還有釋出3戶小坪數標租，最小的18.4坪套房每月約4.9萬元，含管理費，《ETtoday新聞雲》帶讀者搶先開箱。

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▲忠孝復興豪宅「台北星鑽」釋出18戶標售豪宅，同時也有3戶小坪數標租。（圖／記者項瀚攝）

忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」國產署分回20戶，近期拿出18戶標售，位於12~29樓，坪數規劃138~206坪，底價3~4.7億元，換算每坪約203~228萬元，將於2月20日開標。

不需身價上億元，也有機會住進「台北星鑽」。事實上，該案除國產署本次標售的18戶豪宅，財政局也分回「台北星鑽」3戶，位於6、9樓，並釋出標租。





▲「台北星鑽」6樓的18.4坪套房，每月4萬5304元標租。（圖／記者項瀚攝）

「台北星鑽」標租的3戶，位於6、9樓，其中最便宜的1戶位於9樓，權狀18.4坪，為套房格局，1套衛浴並設有浴缸，沒有車位，每月租金4萬5304元，加上管理費後每月約4.9萬元。





▲「台北星鑽」的1樓大廳裝潢，頗具尊榮感。（圖／記者項瀚攝）

記者實地開箱，「台北星鑽」的大門開在忠孝東路旁，大門、大廳空間不大，但自動開閉的大門及華麗的裝潢，仍不失去尊榮感，乘坐電梯到6樓，梯廳走黑色、類鍍鈦金屬色風格，6樓一層5戶、9樓一層4戶。

「台北星鑽」與隔壁的A、B棟「台北之星」是分開的管委會，「台北星鑽」共有31樓，1~4樓為商場，5樓公設規劃交誼廳、健身房，但目前還在進行相關工程，暫無開放參觀，頂樓則沒有特別規劃公設。

▲「台北星鑽」梯廳走黑色、類鍍鈦金屬色風格，6樓一層5戶、9樓一層4戶。（圖／記者項瀚攝）

台北市住都中心專案規劃師施凱瑜表示，「台北星鑽」3戶標租戶將於本月19日停止收件，目前共有10多組民眾看屋，每天都有約2組，租金價格是委託估價師制定，符合區域應有的行情。

施凱瑜觀察，來賞屋的民眾年齡層以30~40歲為主，頂客族、小家庭都有，「主要是3大族群，包括在地老住戶，因原有家庭空間不夠，因此二、三代在附近找尋租屋處。第二是年輕人創業，公司開在附近。第三是外商企業人士帶著翻譯來看屋。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，外商人士在台租屋，主要訴求是社區管理條件、生活與交通機能，以「台北星鑽」來說皆符合，且換算每坪租金2200元、每月5~6萬元左右，屬實不貴，具有競爭力。

黃舒衛表示，若是集團分公司佈局的外商企業，通常給高階主管的租金補助每月可達5000~1萬元美金（約16~32萬元），這些客群就會選擇信義、松山、大直等地的大坪數豪宅，以每月5~6萬元的價格來說，主要客群可能是外企的在台獨立外派人員。

東森房屋忠孝SOGO加盟店東周榮義補充，「台北星鑽」標租的租金價碼合理，區域中古大樓大套房每月租金達2.5~3.3萬元，而新案「BR4」小宅也租到4萬元左右。

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