七期首座單價百萬豪宅　屋主持有4年轉手獲利近千萬

▲七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」首次移轉交易見紅。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
根據實價揭露，七期新舊豪宅都出現獲利轉手，包含七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」獲利927萬元、老字號豪宅「由鉅大謙」也出現轉手帳面獲利1268萬元個案。專家認為七期豪宅不論新舊，6字頭價格仍有增值空間。
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七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」首次移轉交易見紅，該豪宅6樓戶總坪數達192.1坪，第一手屋主於2021年5月以總價1億493萬元入手，該戶2024年12月以總價1億1420萬元成交，如以3個車位約1000萬元計算，該戶扣除車位單價約62.87萬元，與該社區中高樓層戶過去成交單價曾破百萬元相比，單價頗為親民。
另外，七期老字號豪宅「由鉅大謙」傳出交易，該社區17樓戶總坪數約88.8坪，屋齡約14年，過去屋主於2020年6月以總價3300萬元取得，直至2024年9月以總價4568萬元成交，換算原屋主持有約4年，轉手帳面獲利1268萬元。新買方則是從中科移居七期的自然人。
|豪宅名稱
|樓層
|總坪數 (坪)
|取得時間
|取得價格 (萬元)
|成交時間
|成交價格 (萬元)
|獲利 (萬元)
|屋齡 (年)
|聯聚瑞和大廈
|6樓
|192.1
|2021年5月
|10493
|2024年12月
|11420
|927
|約3
|由鉅大謙
|17樓
|88.8
|2020年6月
|3300
|2024年9月
|4568
|1268
|約14
七期資深房仲謝兒政表示：「目前地價已經來到300多萬元逼近400萬元，未來房價劍指百萬元，而豪宅的新預售價格也確實來到最高120萬元，以中古豪宅來說，因坪數大均價落在5～6字頭，相較14期、13期等新興重劃區均價7字頭來說，仍是相對親民。」
▲七期老字號豪宅「由鉅大謙」也傳出交易。（圖／記者陳筱惠攝）
對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「近期豪宅遇上央行限貸、第七波信用管制措施等衝擊，潛在買方相對稀缺，房價價格較易鬆動，惟七期豪宅不論新舊，還尚能成交到6字頭價位，且總價仍破億元，顯示七期近期受惠中部科學園區議題，且為中市第一豪宅聚落，磁吸中部高資產族群入住，帶動區域豪宅市場蓬勃，未來亦有中科擴建等議題，因此價格仍有增值空間。」
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