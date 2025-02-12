七期首座單價百萬豪宅　屋主持有4年轉手獲利近千萬

▲七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」首次移轉交易見紅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據實價揭露，七期新舊豪宅都出現獲利轉手，包含七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」獲利927萬元、老字號豪宅「由鉅大謙」也出現轉手帳面獲利1268萬元個案。專家認為七期豪宅不論新舊，6字頭價格仍有增值空間。

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七期首次單價破百萬元的豪宅「聯聚瑞和大廈」首次移轉交易見紅，該豪宅6樓戶總坪數達192.1坪，第一手屋主於2021年5月以總價1億493萬元入手，該戶2024年12月以總價1億1420萬元成交，如以3個車位約1000萬元計算，該戶扣除車位單價約62.87萬元，與該社區中高樓層戶過去成交單價曾破百萬元相比，單價頗為親民。

另外，七期老字號豪宅「由鉅大謙」傳出交易，該社區17樓戶總坪數約88.8坪，屋齡約14年，過去屋主於2020年6月以總價3300萬元取得，直至2024年9月以總價4568萬元成交，換算原屋主持有約4年，轉手帳面獲利1268萬元。新買方則是從中科移居七期的自然人。

豪宅名稱 樓層 總坪數 (坪) 取得時間 取得價格 (萬元) 成交時間 成交價格 (萬元) 獲利 (萬元) 屋齡 (年) 聯聚瑞和大廈 6樓 192.1 2021年5月 10493 2024年12月 11420 927 約3 由鉅大謙 17樓 88.8 2020年6月 3300 2024年9月 4568 1268 約14

七期資深房仲謝兒政表示：「目前地價已經來到300多萬元逼近400萬元，未來房價劍指百萬元，而豪宅的新預售價格也確實來到最高120萬元，以中古豪宅來說，因坪數大均價落在5～6字頭，相較14期、13期等新興重劃區均價7字頭來說，仍是相對親民。」

▲七期老字號豪宅「由鉅大謙」也傳出交易。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「近期豪宅遇上央行限貸、第七波信用管制措施等衝擊，潛在買方相對稀缺，房價價格較易鬆動，惟七期豪宅不論新舊，還尚能成交到6字頭價位，且總價仍破億元，顯示七期近期受惠中部科學園區議題，且為中市第一豪宅聚落，磁吸中部高資產族群入住，帶動區域豪宅市場蓬勃，未來亦有中科擴建等議題，因此價格仍有增值空間。」

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