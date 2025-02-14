台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

▲新光三越發現嚴重氣爆。（圖／記者白珈陽攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中新光三越百貨氣爆釀4死悲劇，初判是瓦斯氣爆引起，但原因尚未完全釐清，台中市長盧秀燕也宣布，新光三越無限期停業直至結果出爐。台中新光三越有「百貨店王」之稱，2024年業績達258億元，連續14年蟬聯全台營收第一名，有同業預估，恐停業3個月全面檢修，損失將高達60億元左右。

有網友在PTT發文，「台中新光三越很猛嗎？」網友紛紛留言，「聚集了台中、南投、苗栗、彰化、雲林的希望」、「連續14年全台百貨店王而已」、「彰化南投都往那跑啊」、「地點很好」、「苗栗跟彰化都可以靠國道進台中逛百貨，離那3個交流道越近越方便的營收越好」、「2014後全台營收第一名蟬聯到現在」。

「台中新光三越中港店」已連續14年蟬聯全台最賺錢的百貨公司，2024年營業額更是創下歷史新高，達到258.3億元，超越台北101購物中心的237億元，及台中大遠百的209億元，坐穩全台店王寶座屹立不搖，然而，這次事故將對其業績造成重大影響，停業一天就損失約7000萬元。

▲內部慘況曝光。（圖／記者許權毅翻攝）



同業直言，發生如此重大事件，建築物結構體受損，加上從新聞畫面上看，內部11、12樓以及手扶梯、電梯等都全毀，整個大樓安全性都需要重新檢視，粗估得停業3個月，若以單月21.5億元業績計算，停業三個月損失達64.5億元。

營造業者、崴正營造創辦人張正岳評估，「氣爆的樓層波及3層樓， 要復工修整，工程期也至少半年～1年時間，且並非三層重建就好，由媒體曝光的畫面來看，該建物包含升降設備、電力、電信消防、自來水、瓦斯等設備及結構梁柱都需要全棟重新測試、拉管，並確定安全無虞後才能再開放。」

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