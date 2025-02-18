郭書瑤放話台中置產　全因好友911春風大力推薦

▲藝人郭書瑤台中商演，表達想要置產台中的高度意願，獲得台下熱情回應。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去曾因管理費、包裹等問題與鄰居起爭議的藝人郭書瑤，日前出席台中不動產開發公會春酒，演出後她表達想要置產台中的高度意願，獲得台下熱情回應。對此，理事長王至亮大表歡迎：「台中氣候好、往來南北交通便利，很推薦瑤瑤來置產。」

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近年多有藝人明星至中台灣置產的消息，包含包括明星夫妻擋阿Ben與徐小可、知名健身網紅筋肉媽媽以及名主持人吳淡如、棒棒堂男孩敖犬等。

而郭書瑤與台中發跡的藝人團體911成員之一的春風交情好，日前她才在IG上傳多張趣味照片，表示都是由春風掌鏡，郭書瑤也說，正是因為跟春風交情很好，在對方大力推薦下，她真的很有興趣要置產台中。

▲郭書瑤與台中發跡、定居台中的藝人團體911成員春風交情相當好，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

至於熱情推薦郭書瑤置產台中的春風，近年來除演藝事業持續發展外，也不斷開展副業，他也曾在IG曬出新屋的裝潢照片，顯示除多年前買下北屯區透天別墅孝親用外，近期還有另外置產，據悉，911的3名成員都有在台中置產、買房自用。

另外，過去為了小朋友定居台中的吳淡如，除購入西區住家外，也在粉專《吳淡如每周一文》中透露購入160坪空間的工作室，目前光是裝潢已經動用300萬元，她也期待寫下：「等我全部把它佈置好就開箱。」

▲大台中不動產開發公會理事長王至亮（右3）盼政府能有更妥善的政策照顧產業。（圖／記者陳筱惠攝）

王至亮認為：「真心推薦瑤瑤來置產，至於置產區域，則可依照瑤瑤本身的需求，看是要離高鐵站近、或機場近，台中都可以滿足！」

展望今年產業前景，王至亮說：「希望政府體諒產業界未來將面臨的辛苦，包含淨零碳排、碳費議題、智慧建築以及原物料成本問題，盼能有更妥善的政策達到政府贏、百姓贏，產業也能繼續好好服務大家的三贏面向。」

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