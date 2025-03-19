控鄰家中跑步、小孩尖叫！男遭噪音騷擾一年　精神受創求償44萬

▲魏男控訴長期遭到鄰居何男一家噪音騷擾，導致精神受創。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名魏姓男子控訴，鄰居何男一家自112年6月起至113年6月間長期在家中發出踩踏、撞擊、敲擊等噪音，導致魏男一家日夜受噪音騷擾、精神受創，他與家人分別罹患憂鬱症、強迫症、廣泛性焦慮症等，因此提告並合計求償44萬元。桃園地院法官審酌後，駁回魏男請求，判處何男一家免賠。全案可上訴。

判決書指出，雙方為鄰居關係，魏男控訴，何男一家長期在家中發出跑步、跳躍震動、拖拉重物、重物掉落、小孩喧嘩尖叫、閣樓木板踩踏、撞擊及敲擊聲等噪音，導致他與家人精神受創，分別罹患憂鬱症、強迫症、廣泛性焦慮症等，因此提告並求償精神撫慰金共44萬元。

對此，何男一家則駁斥，魏男無法證明噪音是由他們製造，且魏男亦無從證明其與家人所罹患之症狀與噪音有因果關係，因此要求駁回魏男請求。

法官審理後，雖然魏男提出影片作為證據，但該影片僅能證明魏男在家中確實聽到噪音，無法證明噪音是由何男一家製造。法官認為，，聲音在公寓中的傳導可能受到建築結構、建材、牆面與樓地板厚度、密度等因素影響，無法確定噪音來源。魏男僅憑影片內容推論噪音來源為何男住家，難以成立。

此外，魏男雖在影片中使用分貝器測量噪音，但該分貝器在未錄得噪音時亦可測得60至80分貝，顯示其測量結果的客觀性和準確性存疑。法官認為，魏男無法證明噪音已達一般人無法忍受的程度，且其主張的噪音來源無法確定，因此難以認定何男有不法侵權行為，據此駁回魏男請求，判決何男一家免賠。全案仍可上訴。