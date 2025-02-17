全台5大人口淨遷入區出列　冠軍房價還在2字頭

▲去年全台淨遷入人數第一名是新北市淡水區。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

人口一向被視為房市的票房保證，盤點去年全台淨遷入人數前5名的行政區，第一名是淡水區，而該區房價相對親民，均價還在2字頭。另外其他區域分別為北屯、龜山、桃園、中壢區。

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中信房屋研展室彙整內政部戶政司的淨遷徙數據、實價登錄成屋交易資料，盤點2024年全台淨遷入人數前5名的行政區，新北市淡水區以淨遷入6937人拔得頭籌。

其後，分別是台中市北屯區6745人、桃園市龜山區5337人、桃園市桃園區4918人、桃園市中壢區3562人。房價方面，這些人口遷入熱區的平均房價均呈現上漲趨勢，且以北屯區的房價漲幅最高、達11.3%。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示：「供需關係是影響房市發展的關鍵因素，尤其在現階段房市趨冷的情況下，擁有人口紅利、居住需求旺盛的區域，往往更具抗跌保值性，民眾購屋時可多參考。」

莊思敏觀察：「前5大人口淨遷入熱區，皆為房價相對親民、建設題材豐沛的區域，近年隨著精華區的開發日益飽和，加上區內房價與地價持續高漲，許多大型建設案與建商紛紛轉向相對外圍的區域獵地插旗，磁吸不少精華區外溢買盤的湧入。」

至於第一名的淡水區，中信房屋淡水新市濱海加盟店長童尹表示，淡水房價基期低，目前區域房價仍普遍落在2~3字頭上下，總價不到1000萬就能買到屋況還不錯的2房、附車位的成屋產品，再搭配新青安的政策利多，使得近年來的確有越來越多的雙北客群選擇落腳淡水。

雖然過去交通問題一直是淡水區發展的痛點，不過童尹表示，隨著捷運和輕軌的通車，區域交通條件已有明顯改善，而且未來淡水還有淡北道路、淡江大橋等重要交通建設，可望大大紓解淡水的壅塞車流。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純補充，淡水因房價親民、環境舒適，不少雙北退休族賣掉市區老屋，到淡水買新大樓，不僅屋況更好、空間變大、手頭現金還更多。此外，也有許多首購年輕人到淡水買房，觀察近年淡水的私立幼兒園數量越來越多，反應人口成長。

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