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年薪200萬↓竹科人外溢買房　在地房仲：竹南頭份很有感

▲▼ 苗栗房市 。（圖／東森房屋提供）

▲不少年薪150~200萬元的年輕竹科人，選擇到竹南頭份購屋。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／苗栗報導

新竹房價高漲，買盤也正外溢到周圍地區。在地房仲觀察，不少年薪150~200萬元的年輕竹科人，選擇到竹南頭份購屋，作為人生第一間房。他指出，以新屋總價帶來看，比起新竹精華地段，竹南頭份2房便宜300~500萬元、3房便宜500~800萬元，是相當有感的。

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

近年科技產業蓬勃，竹科高收入的工程師們帶動新竹房價大漲，新案動輒8字頭，買盤也出現外溢效應。東森房屋竹南運動公園店東饒心奣表示：「竹科買盤除了外溢到新竹蛋白區，像是寶山、香山等區，也有許多買方轉移到苗栗竹南頭份購屋。」

饒心奣表示，雖然新竹蛋白區距離竹科近一點，但區域生活機能、居住品質不是人人喜歡，而竹南頭份生活機能逐漸到位，又有竹南運動公園，環境佳，吸引不少首購型的竹科工程師，且通勤時間也不遠，開車往園區上班走國道1號約15~20分鐘，基本上半小時內都可抵達。

饒心奣觀察，竹科工程師不是人人年薪都驚人，隨著新竹房價高漲，不少年薪落在150~200萬元的年輕竹科人就會選擇到竹南頭份一帶買房。他指出：「以新屋總價負擔來看，竹南頭份2房比新竹精華地區便宜約300~500萬元，3房更差距500~800萬元，除了頭期款的負擔，貸款每多100萬元每月就得多支出4000元，其實是相當有感的。」

饒心奣指出，竹南頭份買盤有約7~8成都是來自竹科，年輕人比例高，最年輕有接過24歲的新鮮人，而也正因竹科客大舉外溢，讓竹南頭份近年房價出現明顯上漲，2020年時竹南預售均價還在1、2字頭，近年快速地衝到3、4字頭，目前竹南預售均價已達每坪45萬元，其中竹南運動公園周邊房價最高，有個案成交站穩5字頭，最高站上6字頭。

▲▼ 苗栗房市 。（圖／東森房屋提供）

▲近年竹南頭份房價也水漲船高。（圖／東森房屋提供）

饒心奣介紹，住在這邊竹南運動公園，有一種身份地位象徵，坐擁大面積綠地，環境舒適，同時也兼具生活機能。產品部分以10年內大樓為主，新建案成交價5字頭，5年內大樓每坪45~50萬元，5~10年則落在40萬元上下。

另外，饒心奣補充，竹南後火車站地段指名度也頗高，其為竹南、頭份2大區塊的中間點，坐擁尚順廣場，生活機能佳，此外全聯、大潤發、麥當勞、星巴克、藏壽司等等應有盡有，且搭乘火車很快就可以抵達新竹，許多在新竹上班的消費者選擇在此落腳。產品部分也以大樓居多，新建案每坪均價45萬元，10年內中古屋最高已到4字頭，但目前3字頭還有機會入手。

▲▼ 竹南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋竹南運動公園店東饒心奣。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP244／台南人的天龍國！　在地揭「買房唯一信仰」：貴一點沒關係

關鍵字：竹科新竹房價外溢工程師年薪外圍竹南頭份東森房屋

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