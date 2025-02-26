ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

AI熱潮推升房市！南科剛性穩增　新和重劃區高CP值「海悅曦湖」成科技人首選

▲▼換圖,南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／取自影片）

▲2024年南科產值突破2兆，躍升為全台最重要的科技聚落。

房產中心／綜合報導

AI浪潮席捲全球，先進半導體供應鏈重心向台灣集結，台積電、聯電等半導體龍頭積極擴產，2024年南科產值突破2兆，企業營收連年創新高，南科已躍升為全台最重要的科技聚落，吸引來自全台乃至國際的高階科技人才匯聚，帶來強勁的就業與房市需求，產業菁英紛紛關注如何選擇適合的居住環境，兼顧通勤便利、區域發展潛力與生活品質。其中，台南「新和重劃區」憑藉與南科的快速連結、高效機能與宜居環境，成為新一波置產焦點。

▲▼南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／資料照）

▲新和重劃區距離南科僅450公尺。

除了就業機會變高，南科園區內的員工也特別重視居住環境，選擇住宅時偏好「距離南科通勤方便、價格合理且生活機能成熟」的區域，據市場數據顯示，近年南科生活圈的房價已呈現穩定成長，周邊區域更因產業鏈帶動而快速增值，台南「新和重劃區」具備南科外溢效應，擁有完整的城市機能與更優質的生活環境，受惠於「南科10分鐘生活圈」概念，讓越來越多科技新貴選擇在此置產，形成南科周邊房市的強勁支撐力道。

▲▼南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／資料照）

▲新和重劃區擁有便利的交通網絡與完善的生活配套。

在南科生活，哪裡的機能最完善？答案就在新和重劃區！距離南科僅450公尺，擁有便利的交通網絡與完善的生活配套，包括星巴克、寶雅、全聯、爭鮮、丹丹漢堡等連鎖品牌進駐，甚至家樂福與健身工廠也在此設點，形成完整的商業圈，教育資源更是一大亮點，新市六分鐘教育生活圈，從幼兒園到高中一應俱全，提供南科科技新貴家庭最完整的教育選擇。同時，該區8分鐘直通國道、火車站與北外環，未來更有捷運深綠線與高鐵串聯南北。此外，南科奇美醫院、統一企業物流中心、富邦MOMO物流園區等指標企業相繼進駐，讓新和重劃區不只是居住環境宜居，更是產業發展的新核心，完整的商業圈，滿足科技人的生活需求，南科工程師不必捨近求遠買房，即能以高CP值的房價提升生活品質。

▲▼換圖,南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／取自影片）

▲「海悅曦湖」基地規模達1430坪。

對於科技人而言，買房不只是購置資產，更是對居住品質的投資，因此建商品牌與建築規劃成為重要考量。海悅機構深耕市場29年，累積銷售超過500座大樓，獲得12萬戶家庭信賴，從台北海悅希華到台南世界南科，海悅機構強調以頂級建築標準打造優質住宅。

▲▼南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／資料照）

▲「海悅曦湖」耐震係數高達0.35G。

這次在新和重劃區推出的「海悅曦湖」，基地規模達1430坪，規劃18層樓、26～36 坪的高質感住宅，建蔽率僅25%，擁有前後棟距30米的開闊視野，為南科生活圈樹立全新標竿，由呂建勳、朱益民、張盈智、張祐銓、孫培強、姚仁恭等六大豪宅名師聯手操刀，經台大地震工程研究中心嚴格審查，耐震係數高達0.35G，兼顧建築美學與結構安全。在空間設計上，住家樓層高度達3.4米，室內空間更顯寬敞，並採用YKK氣密窗、6&6膠合玻璃等高規格建材，確保隔音效果與居住舒適度，讓住戶享受最高規格的居住安全。

▲▼換圖,南科,新和重劃區,海悅曦湖,ET即賞屋,ET即賞屋南區。（圖／取自影片）

▲「海悅曦湖」訂簽7%即可入主。

隨著AI科技產業的崛起，南科周邊的房市需求持續上升，而新和重劃區正處於發展黃金期，未來增值潛力無可限量，海悅建設打造的「海悅曦湖」，為科技人提供兼具機能、舒適與未來性的理想居所，現在訂簽7%即可入主，不只是擁有一間房，更是搶佔AI科技時代的置產紅利！

海悅曦湖
預約專線：06-589-3999
了解更多：https://www.hiyes.tw
接待中心：台南市新市區富中街富安三街口（新市三里活動中心對面）

關鍵字：南科新和重劃區海悅曦湖ET即賞屋ET即賞屋南區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7690

AI浪潮掀南北翻轉？全球大廠重押南科「1重劃區」成AI霸主新寵

「黃式旋風」掀起全球AI浪潮，台灣先進製程MIT隱形冠軍大廠受到「黃袍加身」，也備受國際矚目。「護國神山」台積電領軍帶動半導體供應鏈南移，使台南科學園區產值已連續三年破兆，正式超越竹科！超過9萬名科技..

6/13 10:47

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣「A4紙地主」黑幕再被議　

長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣因胰臟癌去世，引發各界人馬關注。這位生前涉入台灣最大自辦重劃（單元2）弊案的主事者，也間接揭開過去台中長達20年的自辦重劃黑暗期。

53分鐘前

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台房價飆升最猛的明星里。

1小時前

桃園中路指標案實登開牌　在地人：沒大家想的浮誇

桃園中路特區指標案「國泰GRAND PARK 」首批實登開牌，成交單價在60.9~63.4萬元。信義房屋在地房仲表示，該案是區域中大坪數首次站上6字頭的個案，但價格沒有大家原先想的那麼浮誇，仍還是可接受的行情。

2小時前

楊文欣癌逝！罕見「父接子棒」參選失利　淡出政壇專心獵地

前立委楊文欣癌末病逝，享壽64歲，讓昔日在中部地區叱吒風雲的長億集團再度成為地方人士熱議話題，地方人士透露，長億在未凍省前，政商關係良好，創辦人楊天生曾任國大代表，兒子楊文欣更曾擔任省議會副議長，長億事業版圖跨及各領域，楊家在國民黨紅派、黑派之外，自創派系，號稱台中的第三勢力。

3小時前

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高雄文山特區商業發達，澄清路不少知名連鎖品牌進駐，集市效應強，近期捷運黃線開始在澄清路施工圍起護欄，沿線有店家向屋主提出調降月租金1萬元，沒想到反被調漲5000元，氣得在網路PO出盤讓，專家表示，屋主不認施工會影響反倒會更好，因此漲租。

4小時前

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

為協助社區持續維護老舊公共設施的使用安全，提升居住品質，高雄市工務局今年針對每棟大樓「共用部分維護修繕費」加碼補助至最高新台幣1萬元，即日起開跑，受理期限至今年12月1日或經費用完為止。

4小時前

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝新生銀行店面

又有中南部傳產大咖北上置產，到台北市購入商用不動產，最新出手的是嘉義富豪、食品產業大咖三福蕭家，以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。

4小時前

彰化縣非打房重災區　在地房仲點名工業地「需求持續走升」

政府打炒房，房市進寒冬，但不是所有縣市都慘。彰化房仲表示，彰化縣住宅市場長期以來，剛需大於投資，並非重災區。另外，政府「打住不打商」，加上國際局勢變化，台商將持續回流，彰化縣工業地需求走升，而農地具區段徵收、休閒農場投資利多，同樣持續看好。

5小時前

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

年輕人買房好難，但也不是沒機會！最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，她倆推薦了北台灣3大首購區，分別在淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段，但同時也提醒消費者各區的抗性。

5小時前

【5年存25萬】拿浮球當存錢筒　都是硬幣...全家數到懷疑人生XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　..

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝..

「全球最大燒肉園區」還有第三期..

投資客4250萬入手42年老屋..

友賣51年公寓「免頭期款」他心..

房東變房客　地球村賣「高雄小天..

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家..

台中第一豪辦再現2億交易　一查..

ETtoday房產雲

最新新聞more

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣..

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍..

桃園中路指標案實登開牌　在地人..

楊文欣癌逝！扶植各地民代楊家成..

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區..

高雄加碼補助公寓大廈公設修繕費..

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝..

彰化縣非打房重災區　在地房仲點..

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家..

新和重劃區海悅曦湖成科技人首選

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366