AI熱潮推升房市！南科剛性穩增　新和重劃區高CP值「海悅曦湖」成科技人首選

▲2024年南科產值突破2兆，躍升為全台最重要的科技聚落。

房產中心／綜合報導

AI浪潮席捲全球，先進半導體供應鏈重心向台灣集結，台積電、聯電等半導體龍頭積極擴產，2024年南科產值突破2兆，企業營收連年創新高，南科已躍升為全台最重要的科技聚落，吸引來自全台乃至國際的高階科技人才匯聚，帶來強勁的就業與房市需求，產業菁英紛紛關注如何選擇適合的居住環境，兼顧通勤便利、區域發展潛力與生活品質。其中，台南「新和重劃區」憑藉與南科的快速連結、高效機能與宜居環境，成為新一波置產焦點。

▲新和重劃區距離南科僅450公尺。

除了就業機會變高，南科園區內的員工也特別重視居住環境，選擇住宅時偏好「距離南科通勤方便、價格合理且生活機能成熟」的區域，據市場數據顯示，近年南科生活圈的房價已呈現穩定成長，周邊區域更因產業鏈帶動而快速增值，台南「新和重劃區」具備南科外溢效應，擁有完整的城市機能與更優質的生活環境，受惠於「南科10分鐘生活圈」概念，讓越來越多科技新貴選擇在此置產，形成南科周邊房市的強勁支撐力道。

▲新和重劃區擁有便利的交通網絡與完善的生活配套。

在南科生活，哪裡的機能最完善？答案就在新和重劃區！距離南科僅450公尺，擁有便利的交通網絡與完善的生活配套，包括星巴克、寶雅、全聯、爭鮮、丹丹漢堡等連鎖品牌進駐，甚至家樂福與健身工廠也在此設點，形成完整的商業圈，教育資源更是一大亮點，新市六分鐘教育生活圈，從幼兒園到高中一應俱全，提供南科科技新貴家庭最完整的教育選擇。同時，該區8分鐘直通國道、火車站與北外環，未來更有捷運深綠線與高鐵串聯南北。此外，南科奇美醫院、統一企業物流中心、富邦MOMO物流園區等指標企業相繼進駐，讓新和重劃區不只是居住環境宜居，更是產業發展的新核心，完整的商業圈，滿足科技人的生活需求，南科工程師不必捨近求遠買房，即能以高CP值的房價提升生活品質。

▲「海悅曦湖」基地規模達1430坪。

對於科技人而言，買房不只是購置資產，更是對居住品質的投資，因此建商品牌與建築規劃成為重要考量。海悅機構深耕市場29年，累積銷售超過500座大樓，獲得12萬戶家庭信賴，從台北海悅希華到台南世界南科，海悅機構強調以頂級建築標準打造優質住宅。

▲「海悅曦湖」耐震係數高達0.35G。

這次在新和重劃區推出的「海悅曦湖」，基地規模達1430坪，規劃18層樓、26～36 坪的高質感住宅，建蔽率僅25%，擁有前後棟距30米的開闊視野，為南科生活圈樹立全新標竿，由呂建勳、朱益民、張盈智、張祐銓、孫培強、姚仁恭等六大豪宅名師聯手操刀，經台大地震工程研究中心嚴格審查，耐震係數高達0.35G，兼顧建築美學與結構安全。在空間設計上，住家樓層高度達3.4米，室內空間更顯寬敞，並採用YKK氣密窗、6&6膠合玻璃等高規格建材，確保隔音效果與居住舒適度，讓住戶享受最高規格的居住安全。

▲「海悅曦湖」訂簽7%即可入主。

隨著AI科技產業的崛起，南科周邊的房市需求持續上升，而新和重劃區正處於發展黃金期，未來增值潛力無可限量，海悅建設打造的「海悅曦湖」，為科技人提供兼具機能、舒適與未來性的理想居所，現在訂簽7%即可入主，不只是擁有一間房，更是搶佔AI科技時代的置產紅利！

海悅曦湖

預約專線：06-589-3999

了解更多：https://www.hiyes.tw

接待中心：台南市新市區富中街富安三街口（新市三里活動中心對面）