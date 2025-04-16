買房燒光存款　婆婆暖送「20萬家具」人妻臉綠！網勸別收：在立威

▲婆婆準備20萬元的二手家具。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一件大事，在下手前必須審慎考慮各方條件才能出手，一名人妻表示，好不容易存了一筆錢，終於跟老公一起買房了，存款也因此被掏空，打算慢慢存錢買喜歡的家具，沒想到婆婆已經替他們準備好入厝禮，價值約20萬的二手實木家具，她感到焦慮，因為風格不是她喜歡的，但又不想辜負婆婆的好意。

一名人妻在Dcard發文，「婆婆的入厝禮讓我很焦慮」，雖然買房掏空了存款，沒有太多錢可以買家具，但她覺得現在的家徒四壁風格也不錯，可以慢慢存錢，之後再買喜歡的，並透露有3大訴求，「品質好、好看、符合整體風格的家具（北歐風）」。

然而，老公突然告訴她，婆婆已經買好了價值將近20萬的二手實木家具，且都是傳統風格的，包含了客廳和餐廳的桌椅。她感到非常焦慮，因為婆婆似乎連家具的擺放都已經規劃好了，雖然很感謝婆婆的好意，但是好不容易擁有自己的家，卻要擺放自己不喜歡的家具，讓她很困擾，「這種感覺真的好討厭」。

貼文曝光，網友建議，「拒絕掉，那個不是好意，那個是立威，先生不說就自己去說，沒什麼大不了的」、「完全沒在尊重你，叫先生好好跟婆婆溝通」、「我公公當年也差點做一樣的事，還好馬上被老公制止」、「過幾天神桌就進來了」、「我會直接說，有請設計師要來弄裝潢了」。