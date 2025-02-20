預售持續低迷「連3月成交不到6千件」　329檔期成風向球

▲12月預售交易量持續低迷，七都合計連續3個月都跌破單月6000件。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

12月預售交易量持續低迷，七都合計連續3個月都跌破單月6000件。信義房屋專家表示，短期之內價格調整的機率不高，交易量方面329檔期能否打破僵局，是上半年重要的房市風向球。

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據最新實價預售揭露資料顯示，去年12月預售揭露件數不到5000件，連續3個月都跌破單月6000件，去年央行出手之前3~7月平均單月1.5萬件，但去年Q4總和卻只相當於去年旺季時的1個月量能，顯氣買氣衰退。

▲去年919央行打炒房後，七都預售交易量明顯下滑。（圖／信義統計）

進一步觀察七都各自表現，單月都不到1000件，衰退最多的是高雄市，對比6月市場暢旺時減少81%。另外，新北、桃園、台中都下滑約75%。





▲七都市預售交易量圖表整理。（圖／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年Q3央行出手後，房市就涼涼了，一手市場剩下個案表現，二手市場房市也因為信心降溫與房貸問題，「接下來329檔期則是一個重點觀察指標，但消費者可能更在意個案是否有賣點、個案是否有更多牛肉端出。」

曾敬德表示：「現在消費者購買預售相當理性，能夠好賣的推案不是個案很有特點，不然銷售現場要有更多牛肉與配套措施，短期之內價格調整的機率不高，今年的329檔期能否打破僵局，是上半年重要的房市風向球。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，觀察目前建商沒有傳出明顯的讓步、下修價格，普遍建商認為「不見得賣得慢，就需降價」，壓力主要在接案的代銷身上，但另一方面確實部分建商也開始紛紛延後推案，329檔期推案量縮，市況可能也不會太過明朗。

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