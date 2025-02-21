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最激咖啡戰場　崇德十字路口4角店擠3品牌

記者陳筱惠／台中報導

近期咖啡期貨價格狂飆逾30%，發跡台中的成真咖啡持續拓店，近期以月租金12萬元租下崇德路上、面太原綠園道角間店面，搶進崇德商圈，有趣的是，這路口的4處角間店面，除1處為住宅大樓外，其餘3處都被連鎖咖啡店包圍，堪稱台中「最香路口」！

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▲▼台中最香路口,咖啡廳,崇德路一段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲成真咖啡近期以月租金12萬元租下崇德路、太原綠園道角間店面，搶進崇德商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

除成真咖啡搶下崇德太原路口角店外，隔崇德路對面則是有「咖啡南霸天」之稱的「多那之咖啡烘焙坊」，另一處角店為2009年就在此開店的「歐客佬咖啡」。

有趣的是，成真、歐客佬都是台中起家的品牌，除了本土品牌佔據崇德、太原路口外，下一條北興街口，另有「星巴克」崇德路北興門市、350公尺外還有「路易莎」，咖啡店密度超高，連在地居民都嘖嘖稱奇。

▲▼台中最香路口,咖啡廳,崇德路一段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲除成真咖啡搶下崇德太原路口角店外，隔崇德路對面則是有「咖啡南霸天」之稱的「多那之咖啡烘焙坊」。（圖／記者陳筱惠攝）

在地居民賴小姐就說：「除了連鎖大店搶佔崇德商圈外，鄰近的巷弄間另有多間咖啡小店，住在這裡喝咖啡都不用愁，每天輪一家都不會膩。」

經查，成真咖啡上一任租客為連鎖餐廳「Nu Pasta」，去年10月底就已結束營業，實登顯示，一個月後成真咖啡就簽約，以月租金12萬元租下地下室至2樓空間，換算單坪租金高達2000元。

咖啡豆業者分析，台灣人越來越愛喝咖啡，「黑金商機」無限，連鎖品牌願意砸重金搶進崇德商圈，特別是在現有路口已有兩間咖啡店的狀況下，加入戰局可以壯大品牌聲量，也可發揮集客效應。

▲▼台中最香路口,咖啡廳,崇德路一段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲崇德路一段、太原路路口除了一處為住宅大樓外，其餘三處都被連鎖咖啡店包圍，堪稱台中最香路口！（圖／記者陳筱惠攝）

長拓不動產商仲洪雅雯分析：「崇德路一段、太原路周邊因為附近擁有綠帶，休閒氛圍相當濃厚，很適合這類型態的店家立足，不過崇德路商圈屬於帶狀消費，一路延伸至二段、三段，跨越2個行政區，以一段來說消費主力還是以當地居民為主。」

▲▼台中最香路口,咖啡廳,崇德路一段 。（圖／記者陳筱惠攝）

洪雅雯表示：「在商圈移動向北，崇德路一直以來需求都滿暢旺，周邊沒有什麼空置店面，鄰近的漢口路因有都更議題，過去在地經營的店家，因改建也要另尋店面，租賃需求暢旺，以一段周邊行情來說每坪租金約1500~2000元，成真成交到單坪2000元，主要是因該店面具備角間廣告效應，二段的部分近期則是多成交在2000元以上。」

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關鍵字：台中商圈咖啡成真租賃多納之歐客佬崇德商圈北區北屯

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