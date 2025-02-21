1坪抵4.7萬個鯛魚燒！　師大小店交易「登史上第三貴」

▲「我是鯛燒君-師大店」以每坪258.9萬元交易，成為師大路實登以來第三貴。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

師大夜市商圈「我是鯛燒君-師大店」僅9.85坪，以2550萬元交易，換算單價高達258.9萬元，1坪就抵4.7萬個鯛魚燒。該店面雖位於師大路上，但屬於師大夜市較外圍的區域，成交單價卻是師大路史上第三高價。

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近期實價揭露，知名連鎖點心店「我是鯛燒君」師大分店以2550萬元交易，權狀僅9.85坪，換算單價高達258.9萬元，以該店招牌北海道牛奶卡士達55元來看，1坪可以抵4.7萬個。

經查謄本，買方是趙姓自然人，戶籍地隱藏。記者走訪該店，店員說：「不知道店面交易了，我們是承租的，都是老闆在處理，沒有收到要搬家的通知。」

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，該店面位於師大路，靠近羅斯福路側，雖然離人潮最多的師大路39巷、師大夜市口有段距離，但還是具有一定的店面效益，且旁邊就是捷運台電大樓站，估每月租金可達7~8萬元。

江建欣表示，雖然師大夜市商圈榮景大不如前，但還是有消費基本盤，以學生族群為主，賣價格親民的小吃、點心頗為合適，「以本次交易店面來看，每月租金抓7.5萬元計算，租金投報還有3%以上表現，加上2樓以上公寓住宅也要近百萬，店面成交單價近260萬元，看似嚇人，但能接受。」

中信房屋研展室副理莊思敏指出，以實價登錄行情來看，本次交易店面交易單價259萬元仍屬高價，為實價登錄以來師大路第三高價，第一、二名在2013年以350、357萬元成交，但第四名之後的交易都在200萬元以下。

莊思敏指出，師大路店面交易還是以巷內居多，但店面效益、價值不見得巷內不一定比師大路差，除了師大路39巷，像是49巷、59巷也是人潮相當多的地方，反倒是本次交易的鯛魚燒店面屬於正師大夜市商圈外圍，每坪259萬元驚人，但實登也備註了增建，攤算下來的單價會低一些。

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