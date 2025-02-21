鄉民依貸款推「陶朱隱園」底價8.2億　專家秀計算公式指失準

▲「陶朱隱園」的價格成為焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

網友貼出信義指標豪宅「陶朱隱園」謄本資料，指單戶銀行擔保債權總金額為8.2億元，因此咬定8.2億元是銷售底價。但並非如此，網友貼出的是2樓戶，掛了15個車位，且還有其他戶別作為共同擔保。專家以另一戶登記單純的4樓戶舉例，擔保債權總金額3.5億元，反推銀行保持評估低樓層價值7.5億元以上。

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網友Nathan Chiu在臉書發文，引發熱議。他貼出「陶朱隱園」某戶的謄本資料，銀行擔保債權總金額為8.2億元，「所以底價是多少 ? 就是要比銀行的擔保價還要高，一戶8.2億元吧 ，因為整棟樓都拿去借錢了，只要賣一戶低於這個擔保價的，全部貸款就得要重談。」

不過經記者調查，網友貼出的該建號謄本為2樓戶，登記總坪數高達440坪，高於「陶朱隱園」單戶300坪的規模，原因是該戶底下掛了多達15個車位，價值自然較高。另外更重要的是，這2樓戶的貸款中，還共同擔保了許多其他建號，其中就包含「陶朱隱園」其他戶別。

金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，銀行擔保債權總金額為設定的金額，但事實上還有限貸的問題要考慮，「且建商針對於房屋貸款，有時會合併幾戶一起貸，並把車位掛入，若有銷售出去後再來拆，以網友貼出的謄本資料，完全不代表單戶價值，因此完全不能以此推斷為單戶底價。」

▲「陶朱隱園」4樓戶擔保債權總金額就3.5億元。（圖／記者湯興漢攝）

經查，「陶朱隱園」4樓戶謄本資料，很單純，坪數登記為300坪，且沒有其他共同擔保建號，而該筆的擔保債權總金額就只有3.5億元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「陶朱隱園」的貸款有餘屋成數限制，以單純4樓戶為例，是在去年5月貸款，限貸4成，以常見的算法計算，設定3.5億元先除以1.2，接著除以0.4，得出約7.3億元就是銀行鑑價的金額，若再加上2車位1600萬元，顯示保守評估該戶價值7.5億元。

記者聯繫中工，該公司表示，實務上銀行鑑價與實價賣價本就不會相同，「陶朱隱園」會以符合市場行情的價格銷售，各界對該案有很多不同算法，公司都尊重，就不多回應了。

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