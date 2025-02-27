美房市1月銷售降5％遠超預期！　困近15年低點

▲美國房市買氣低。（示意圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房市持續疲弱，潛在買家面臨高房貸利率、房價居高不下以及市場供應有限等挑戰，導致1月成屋銷售量下降近5％。

根據全美不動產協會（National Association of Realtors, NAR）數據，1月成屋銷售量較上月下降4.9%，經季節調整後的年化銷售量為408萬戶，遠多於市場分析師預測的2.6%降幅。

雖然與2024年1月相比增加2%，但整體銷售仍維持在約15年來的低點。

這項數據是基於成交量計算，因此多數交易合約簽訂於2023年11月與12月，當時房貸利率從7%以上降至6%區間。

NAR首席經濟學家勞倫斯云（Lawrence Yun）表示，「儘管聯準會（Fed）已多次降息，房貸利率仍未有明顯變化，加上高房價影響，房屋可負擔性仍是買家的主要挑戰。」

截至1月底，全美房市可供銷售房屋數量為118萬戶，較12月增加3.5%，較去年同期增長17%。然而，庫存仍僅能支撐3.5個月的銷售量，遠低於6個月被視為買賣平衡的標準。

此外，1月房屋平均待售天數為41天，創下自2020年1月以來的最長紀錄。

供應緊張持續推升房價。1月成屋銷售中位價為39萬6900美元，較去年同期上漲4.8%，創下歷年1月最高紀錄。NAR追蹤的四大區域房價均呈現上漲趨勢，約15%的房屋以高於開價的價格成交，與上月16%持平。

勞倫斯云指出，「房屋供應增加能吸引有良好財務狀況的買家進場，但對許多消費者而言，只有房貸利率下降與庫存增加同步發生，他們才有可能購買房屋，甚至成為首購族。」

1月全現金交易占總銷售量29%，雖仍高於歷史平均，但較去年32%有所下降。然而，首次購屋族的比例仍維持在28%，遠低於長期平均40%，顯示年輕買家仍面臨較大的購屋壓力。

此外，房地產經紀人普遍反映1月買氣疲弱。勞倫斯云表示，「房地產經紀人掛出的銷售看板變多了，但買家卻遲遲不出現。」