柯文哲商辦隔壁戶交易　晚買7個月「單價便宜13萬」





▲柯文哲去年5月以每坪88萬元，購入林森南路商辦「濟南⼤樓」3樓戶，引發不小爭議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

柯文哲去年5月以每坪88萬元，購入林森南路商辦「濟南⼤樓」3樓戶，引發不小爭議。如今，隔壁戶以每坪75.5萬元成交，等於晚買7個月，單價卻便宜近13萬元。

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去年5月，柯文哲傳出以個人名義購入林森南路商辦「濟南⼤樓」，成為新聞焦點，3樓戶交易權狀48.7坪，總價4300萬元，每坪88.2萬元的歷史新高價也引發出不小爭議。

最新實價揭露，「濟南⼤樓」另一3樓戶出現交易，權狀面積49.68坪，以3750萬元交易，換算每坪75.5萬元，等於比柯文哲晚買7個月，單價卻便宜12.7萬元。經查買方是航偉開發，但實登未備著關係人交易。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，首先是購入時間點的差異，首先柯文哲購入時間為去年5月、隔壁戶是12月，去年上下半年房市買氣落差大，除了住宅，商辦市場也是如此，同樣呈現出量縮、價格觀望的格局。

黃舒衛進一步表示，柯文哲的購置需求明確，要自用、要在立法院周邊，在市場景氣暢旺時，加上區域供給量少，自然容易出現追價搶貨的狀況，而隔壁戶買方是航偉開發，不排除關係人交易的可能性，以區域行情來看，若要吸引置產客出手，成交單價應在80萬元左右。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，「濟南⼤樓」位於林森南路、濟南路交叉口，週遭政府機關聚集，但屋齡已達48年，加上坪數僅此50坪左右，規模小，屋況好壞對單價的影響程度高。

邱鼎峯指出，柯文哲購入的戶別帶有租約，可想而知的是屋況一定不會太差，不需投入裝修成本就能直接使用，而若隔壁交易的戶別是以原始屋況進行買賣，價格也自然會比較便宜。

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