鹽埕近5年4家老飯店易主　老牌「一王一后」全轉手

記者張雅雲／高雄報導

高雄鹽埕區近年掀起一波老飯店轉手潮，5年來就有4家飯店出售，包括在地人最熟知的「一王一后」，華王、華后大飯店全易主，專家表示，鹽埕近年觀光轉型有成，土地價值持續攀升，建商看好未來地段潛力，瞄準危老改建，新推案站上6字頭。

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▲鹽埕近5年有4家知名老飯店轉手，包括最知名的「一王一后」，華王、華后大飯店全易主。（圖／翻攝自Facebook／華王大飯店）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，鹽埕區早年曾是高雄市中心，當時華王、華后、中信、名人等知名飯店林立，區內飯店不僅提供住宿，還設有餐廳、酒吧與會議廳等多功能設施，到飯店住宿跟用餐都是當時高雄人的身分象徵。

▲文賓大飯店2024年轉手，新買家為華威影城 ，之後將改建為新飯店。（圖／記者張雅雲攝）

然而，隨著商圈轉移，鹽埕區一度沒落，直到近年觀光轉型成功，有駁二藝術特區常常舉辦多項活動及展覽，漸漸吸引國內外遊客的目光，重新將人潮帶回鹽埕區，流行音樂中心完工後，舉辦多場演唱會，商業發展再度活絡，飯店交易也升溫。

根據實登統計，鹽埕近5年有4家知名老飯店轉手，包括最知名的「一王一后」，華王、華后大飯店全易主，其它像是文賓大飯店、中正大飯店也出現轉手。1968年年開幕的華后大飯店，則是在2019年由統立資產以1.28億元入手，2019年歇業後空置至今。文賓目前則持續經營中，租約到期後將採危老興建全新飯店。

飯店 成立時間 交易日期 交易總價 買家 現況 華王 1968年 2019年 9.26億 鄭姓自然人 已拆除，改建住宅「港灣1號院」 華后 1968年 2019年 1.28億 統立資產 2019年已歇業 文賓 約1994年 2024年 2.88億 華威影城 佔地251.9坪、建坪812.7坪，經營中 中正 約1980年 2024年 5億 郡都 地坪397.4坪，建坪3109坪，預計興建住宅

▲鹽埕區近5年交易飯店。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言，不少建商瞄準具危老都更條件的老飯店進行收購，目的不在於保留原有商旅效益，而是看中土地整合後的重建價值，售後回租或是改建為大樓都相當具有潛力。華王大飯店2019年轉手後11月停業，改建而成的住宅，交通便利且緊鄰觀光景點，推升房價站上每坪6字頭。

此外，鹽埕土地稀缺，不少老舊建物符合危老都更條件，加上產權單純，吸引建商積極收購整合，將老飯店或建築改建成住宅大樓，謝哲耀分析，隨著國內外遊客增加，商業發展活絡，也帶動周邊店面與住宅需求，進一步推高房價，預估轉手潮仍將延續。

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