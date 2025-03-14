川普新政影響全球通膨再起　刺激避險買盤首選房市置產

▲避險資產如黃金與房地產成為市場熱點。（圖／資料照，下同）

房產中心／綜合報導

美國總統川普二度就任滿月，市場關注通膨議題升溫，專家憂心新政可能加劇全球經濟不確定性，引發停滯性通膨風險。在此情勢下，避險資產如黃金與房地產成為市場熱點，投資者紛紛調整資產配置，以應對未來可能的經濟波動。

▲全球經濟敏感神經隨之震盪，市場對停滯性通膨的擔憂加劇。

美國總統川普二度就任後迅速推動多項政策，包括嚴格移民管制、退出巴黎氣候協定、放寬能源產業限制及強硬貿易關稅措施，全球經濟敏感神經隨之震盪，市場對停滯性通膨的擔憂加劇。台灣作為高科技產業重鎮，在地緣政治變局下，需確保供應鏈穩定與技術領導地位，以應對不確定的經濟環境。

通膨陰霾未散 資產保值潮再起

▲淡水輕軌二期工程持續推進，提升串聯紅線直通信義區的高便利性。

在通膨風險升高與市場波動加劇下，投資者紛紛轉向資產保值，避險需求推動黃金與房地產等抗通膨標的升溫。房市長期持有具備穩定增值與避險特性，加上前期因政策調整而盤整，如今反成為買方的進場良機，市場資金再度湧入，置產避風港效應逐漸顯現。

隨著避險買盤陸續出籠，一些低基期、具發展潛力的區域受到青睞。像是距離北市相對近的淡水地區，與同屬新北第一環的板橋、新店、三重等破百萬行情的高檔房價相比，仍在4字頭的淡水房價，不僅價格相對合理且有補漲空間可期。加上淡江大橋預計今年底完工、目標2026年通車，以及輕軌二期工程持續推進，提升串聯紅線直通信義區的高便利性，以及淡北道路正式動工、預計2029年完工等重大建設推進，使淡水重返房市熱門標的。

淡水新案吸睛 新海城展現抗通膨優勢

▲淡水「新海城」吸引投資人目光。

淡水區域內的新建案吸引投資人目光，其中「新海城」作為一座擁有超過2,000戶的大型造鎮計畫，憑藉完整的生活機能與便利的交通條件，成為置產新亮點。「新海城」一案鄰近淡海輕軌V10站，可快速串聯台北捷運紅線接軌北市精華區，步行100公尺即達雙語學區淡海國小，750公尺處享海都心廣場補給生活所需，未來社區也規劃精品商店街使生活機能完善。

▲新海城訂簽25萬起買2~3房。

新海城結合區域發展潛力、交通優勢與完整生活機能，展現穩定的保值與增值潛力，近期提供訂簽25萬起買2~3房的輕鬆購屋方案，成為投資人抗通膨置產的絕佳新選擇。

建案官網：https://pse.is/79wcsf