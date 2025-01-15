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寶咖咖年推案1858億再登建商之首　台中幫竄起入榜

▲竹北,建案,寶佳奇磊。（圖／記者項瀚攝）

▲2024年全台推案量前10大建商出爐，寶佳穩坐冠軍。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2024年全台推案量前10大建商出爐，寶佳一口氣推出約8500戶，總銷高達1858億元穩坐冠軍。值得觀察的是，最新10大建商不再是北部建商的天下，「台中幫」開始嶄露頭角，像是上屆沒入榜的富宇、聯聚，這次分別拿下第三、九名。

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《591新建案》統計，2024年10大建商依序為寶佳、興富發、富宇、國泰、元利、中悦、遠雄、愛山林、聯聚、豐邑，總銷金額合計約7541億元，年減4%，不過個案數、戶數分別為154件、3.47萬，雙創歷史新高，年成長達47%、21%。

寶佳機構雖沒有百億指標案加持，但憑藉「案」海戰術，共推出1858億元案量，穩坐10大建商之首。進一步觀察寶佳推案布局，北台灣明顯是重中之重，光新北、桃園、新竹就有近50案、總銷1100多億元、約8500戶供給。

《住宅週報》社長陸敬民表示，不論市場好壞，基本上寶佳每年都維持一定推案量，過去市場多頭時，寶佳推案速度跟不上土地開發速度，價格也打破區域地板價現象，創下新高區域新高。

不過，陸敬民表示，在去年Q3政府打房之後，房市急凍，2025年市況不明，寶佳的反應速度快，預期為維持推案量、拼去化，可能出現令人「驚艷」的價格。

另外，自2019年起居4次亞軍的興富發，推案一年比一年還大手筆，這次總銷金額首度突破千億大關，創下歷史新高，像去年928檔期公開的預售案「新海城」，其社區規模高達2200多戶，為該年度戶數最多的單一個案。

▲▼ 。（表／591新建案統計）

▲2024年全台10大建商推案統計。（表／《591新建案》統計）

龍年房市挾著股市創高、新青安等利多，各大建商化身為「房市造浪者」火力全開，推案量創下自身的新高的除了興富發外，還有富宇、國泰。

有趣的是，這次10大建商不再是北部建商的天下，隨著中部產業及房市起飛，「台中幫」開始嶄露頭角，成為一股不容忽視的存在。觀察上一屆10大建商排行，富宇、聯聚沒有入榜，豐邑則是推出828億元案量，2024年反倒有些縮水。

不過整體來說，《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，天有不測風雲，下半年央行連續出手打炒房，加上原有土建融等管制，市場資金緊縮，「如今建商想進場開案，得比銀彈多寡，口袋不深的只得夾縫中求生存，推案將從近年的『百家爭鳴』走向『大者恆大』。」

展望今年，畢務潔說：「去年Q4在金龍風暴肆虐下，不少個案選擇延後公開，估計今年上旬仍有一波遞延潮出籠，但下半年倘若央行未鬆手且房貸風暴未解，屆時房市樂觀情緒不再，推案恐出現量縮潮。」

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關鍵字：寶佳興富發富宇聯聚豐邑十大建商推案量591新建案

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